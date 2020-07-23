СК признало нападение на главу ЦПЭ Ингушетии терактом

Следствие квалифицирует как террористический акт нападение на руководителя Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, заявил глава СК России Александр Бастрыкин.

«На основании доказательств, кропотливо собранных в условиях сложной оперативной обстановки, на прошлой неделе следствие квалифицировало нападения как акты терроризма, совершенные участниками созданного в республике террористического сообщества», – заявил начальник СК в интервью «Российской газете».

По его словам, 12 арестованных по делу вместе с другими устанавливаемыми и разыскиваемыми планировали принудить правоохранителей отказаться от сбора доказательств против террористов и вызвать страх у населения региона.

Напомним, Эльджаркиева и его брата застрелили в ноябре на западе Москвы. Автомобиль убийцы обнаружен около метро «Университет».

Подразделение Эльджаркиева, раскрыло четыре экстремистских группировки. СМИ сообщали, что в отношении подразделения Эльджаркиева якобы поступали жалобы на пытки.