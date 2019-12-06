Главой причастной к убийству Эльджаркиева ОПГ назвали известного в Ингушетии бизнесмена

Предводителем ОПГ, которую подозревают в причастности к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии, является известный в регионе бизнесмен Хасан Полонкоев, сообщил Следственный комитет.

«Хасан Полонкоев – довольно известный в республике бизнесмен, ему принадлежит сеть автозаправочных станций», – сказал источник РИА «Новости» в силовых структурах региона.

Следственный комитет опубликовал несколько роликов на своем официальном YouTube-канале.

На одном из них Полонкоева привезли на допрос к зданию СК в Москве. На другом видео запечатлены кадры обысков по делу об убийстве Эльджаркиева. В обыске участвовали служебная собака и беспилотник.

«Следственным комитетом и ФСБ во взаимодействии с МВД и Росгвардией пресечена деятельность организованной преступной группы, совершившей 12 января 2019 года нападение, а 2 ноября текущего года – убийство начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В пятницу в Москве и Ингушетии прошла спецоперация, в ходе которой задержали главу ОПГ Хасана Полонкоева и пятерых участников группы.

Сейчас следователи продолжают поиск других лиц, причастных к нападению.

Напомним, Эльджаркиева и его брата застрелили на западе Москвы. Автомобиль убийцы обнаружен около метро «Университет». Подозреваемые, как полагает следствие, покинули Москву.