Россиян предупредили о похолодании

Похолодание, сильные дожди, грозы и ветер ожидаются в европейской и азиатской частях России, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Вильфанд сообщил, что «неблагоприятные условия погоды на европейской территории будут связаны с перемещением циклонического образования из Скандинавии, фронтальные разделы от которого приближаются к нашим регионам», передает РИА «Новости».

По его словам, «заметные изменения будут в Псковской, Ленинградской областях, Карелии и Новгородской области».

Особенно сильный ливень с грозой ожидается в Новгородской области в четверг. Следом сильные дожди обрушатся на Архангельскую область и Коми. В этих регионах ожидается ветер порывами 15-20 метров в секунду

«Будет больше облачности, и уже той температуры, которая была в среду, не будет. Похолодает на три-четыре градуса в центре европейской России», – добавил Вильфанд.

Кроме того, сильный ветер, дождь и гроза ожидаются в ближайшие дни в Поволжье. Дождь и град пройдут в Краснодарском крае и Адыгее.

«Для Северо-Кавказского федерального округа выпущено предупреждение о сходе малых селей», – уточнил синоптик.

Также «на Урале, в Новосибирской области, на юге западной Сибири – везде сильные дожди, ветер, грозы, град».

«Они связаны с циклоническими образования, которые формируются на территории страны. Также везде ожидается град. Особенно хорошие условия для образования града в республике Алтай, там же будет усиление ветра до 23 метров в секунду», – сказал Вильфанд.

«Сильные осадки на азиатской части привели к тому, что пожарная опасность не увеличивается и даже чуть уменьшается (...) В центральных районах Красноярского края дожди, в Амурской области, в Забайкалье тоже», – заключил синоптик.

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