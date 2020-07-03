В Европе разрешили лечить коронавирус сомнительным американским препаратом

Еврокомиссия в предварительном порядке разрешила использование на европейском рынке американского препарата «Ремдесивир» для лечения коронавируса, говорится в распространенном в пятницу заявлении ЕК. При этом ВОЗ ставила под сомнение эффективность этого лекарства.

«Еврокомиссия приняла решение разрешить коммерциализацию препарата «Ремдесивир» при соблюдении ряда условий», – передает ТАСС содержание заявления.

В документе приводятся слова еврокомиссара по здравоохранению Стеллы Кириакидес, которая отметила, что в ЕК «не пожалеют никаких усилий, чтобы обеспечить производство и продажу эффективных лекарств или вакцины против коронавируса».

Как утверждают в американской компании Gilead Sciences, применение «Ремдесивира» пациентами с коронавирусом сокращает период выздоровления до четырех дней. Человеку требуется пятидневный курс с применением шести ампул лекарства. Для развитых стран компания установила единую цену на препарат – 390 долларов за ампулу.

Между тем, в ВОЗ заявили, что эффективность препарата «Ремдесивир» для лечения коронавируса пока не подтверждена, испытания продолжаются.

Ранее Минздрав России сообщал, что лекарственный препарат с указанным международным наименованием в стране не зарегистрирован. В настоящее время он проходит процедуру клинических испытаний.

В мае «Ремдесивир» был экстренно одобрен в США для лечения COVID-19. Препарат разработан для борьбы с лихорадкой Эбола, но не сумел доказать свою эффективность.

При этом российский препарат «Авифавир» зарекомендовал себя лучше, чем одобренный в США «Ремдесивир».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД