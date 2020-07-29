Службу заказчика минстроя Хабаровского края решили реформировать

Хабаровские власти реформируют Службу заказчика регионального министерства строительства, которая занимается экспертизой проектной документации на возводимые объекты, сообщил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Дегтярев сообщил во время встречи с работниками Амурского судостроительного завода в Комсомольске-на-Амуре, что «уже дал поручение краевую службу заказчика полностью реформировать», передает ТАСС.

«Меня абсолютно не устраивает, как готовится документация, как проходит контроль со стороны городской власти за стройками, за освоением федеральных средств», – сказал он.

Врио губернатора также раскритиковал несоблюдение сроков строительства в регионе и заявил, что впредь край будет работать только с ответственными исполнителями работ. По его словам, в частности в Комсомольске-на-Амуре есть проблемы с проектами благоустройства набережной реки Амур, медицинских и других социальных объектов, строительства дамб.

Службу заказчика министерства строительства Хабаровского края создали для проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий на территории Хабаровского края, а также проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства.