Нелегальные форекс-дилеры используют не только финансовую неграмотность начинающих инвесторов, но и применяют психологические манипуляции, рассказал эксперт проекта Минфина по повышению финансовой грамотности Марат Сафиулин.

«Как правило, сначала вы перечислите на форекс-счет небольшую сумму денег. После этого попробуете торговать сами или передаете деньги в доверительное управление – счет будет уверенно расти. В скором времени, вам наверняка позвонит брокер и скажет, что в ближайшие дни ожидается сильное движение на рынке, и чтобы поучаствовать, надо внести депозит, хотя бы 10 тыс. долларов, а лучше 20. В этот момент вы начинаете понимать, что у вас всего 5 тыс. долларов, в сделку вас не пустят», – передает РИА «Новости» слова Сафиулина.

По словам эксперта, «форекс-гуру» будет вам объяснять, что это – шанс на миллион, и вы должны сделать все возможное, чтобы найти средства. На полученный доход, предложат отправиться на Бали и начать жить другой жизнью, но зачастую происходит так, что человек не успевает быстро раздобыть такую крупную сумму денег и начинает «кусать локти». В связи с этим, следующим этапом обмана становится вечерний звонок от «форекс-гуру».

«Он сообщит, что в виде особого исключения вам пошли навстречу и разрешили объединить свой взнос с еще одним инвестором. Вас попросят в срочном порядке перевести пять тысяч долларов с банковской карты и подождать. Через несколько дней вы обнаруживаете, что вместо обещанных тысяч у вас на счету осталось 100 долларов, а когда вы позвоните брокеру, вам сообщат, что это – не ошибка. Один банк неожиданно поднял ставку, а другой опустил, в результате тысячи лучших трейдеров по всему миру потерпели фиаско», – приводит пример Сафиулин.

Более того, по словам эксперта, вам начнут рассказывать о клиентах, которые потеряли более миллиона долларов, и для того, чтобы снова «оказаться в игре», предложат взять кредит в крупном иностранном банке, а при правильном управлении счетом за две-три недели пообещают восстановить все, что потеряли.

«Да, действительно, дадут несколько тысяч долларов. Счет ваш опять пополняется, и новый трейдер начинает с ним эффективно работать. Сумма уверенно растет и вдруг, условно японская йена в очередной раз обнулит ваш счет. Трейдеры вам посочувствуют, но напомнят, что неудачи неудачами, но по кредиту иностранного банка долги надо возвращать», – добавил он.

Эксперт отметил, что в последнее время стало складываться впечатление, что проблема людей, которые попадаются на уловки мошенников, заключается не только в их низкой финансовой грамотности, а в банальной незащищенности от стандартных психологических манипуляций.

«Жертвам предлагают мир, о котором они мечтают. В каждом акте общения с жертвой мошенники намекают на мир успешных и богатых людей, который находится совсем рядом. Вам будут говорить, что туда попадают самые простые люди, и единственное что осталось сделать, чтобы стать человеком из «другого мира», проявить немного настойчивости и пополнить счет», – заключил он.