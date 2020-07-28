Глава британского правительства Борис Джонсон заявил о признаках второй волны эпидемии коронавируса в странах Европы.

«Давайте будем абсолютно честны по поводу того, что происходит в Европе, среди некоторых наших европейских друзей. Я боюсь, что в некоторых местах мы начинаем видеть признаки второй волны пандемии», – сказал глава правительства, передает ТАСС.

Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что рассуждать о второй волне коронавируса можно долго, но гораздо важнее принимать меры, чтобы не допустить распространение заболевания.

В то же время премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что специалисты пока не наблюдают предпосылок к возникновению второй волны пандемии коронавируса в России.