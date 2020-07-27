ВОЗ призвала бороться с коронавирусом вместо рассуждения о «второй волне»

Рассуждать о второй волне коронавируса можно долго, но гораздо важнее принимать меры, чтобы не допустить распространение заболевания, заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

«Можно очень долго обсуждать и спорить с научной точки зрения, столкнулись ли мы со второй волной или вторым пиком. Но суть не в этом. Сейчас важно брать примеры с тех стран, которые успешно снижают уровень передачи вируса, и делать все возможное, чтобы не допустить его распространение», – заявил он, передает ТАСС.

По словам Райана, предположения, что заболевание будет развиваться волнами, основано на других видах коронавируса.

«Страны, которые внедрили меры контроля, смогли подавить вирус. Но когда эти меры снимаются, вирус, конечно же, возвращается. То есть, когда мы оказываем давление – цифры снижаются, когда давление ослабевает – вирус возвращается», – уточнил он.

Райан добавил, что ставить вопрос о второй волне или пике даже в каком-то смысле некорректно. «Вопрос, который нужно задавать, заключается в том, какое давление оказывается на вирус, внедрены ли необходимые меры контроля и меры на уровне инфраструктуры. Нужно понимать, что, как только вы ослабляете давление, вирус обязательно вернется», – заключил он.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что специалисты пока не наблюдают предпосылок к возникновению второй волны пандемии коронавируса в России.

За последние сутки в России выявлено 5848 новых случаев коронавируса в 83 регионах», из них 27,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 147 летальных исходов. За сутки полностью выздоровели 8 тыс. 277 человек.