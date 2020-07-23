«Прогресс МС-15» установил новый рекорд скорости полета к МКС

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-15», запущенный в 23 июля с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1а», пристыковался к Международной космической станции (МКС).

«Был установлен рекорд – 03.18.31», – сообщили ТАСС в пресс-службе госкорпорации.

Ранее рекордсменом считался «Прогресс МС-14», который добрался до станции за 3 часа 20 минут 15 секунд.

Корабль пристыковался к станции в автоматическом режиме. Процесс с Земли контролировали специалисты Центра управления полетами, а из космоса – российские члены экипажа МКС Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, передает РИА «Новости».

Во время стыковки космонавты предлагали специалистам ЦУП перейти в телеоператорный режим управления (ТОРУ), поскольку мишень немного уходила вправо. Однако переход в ТОРУ не потребовался.

«Прогресс» доставил на станцию примерно 2,6 тонны грузов, среди которых баки с водой, баллоны с кислородом, топливо системы дозаправки, укладки для проведения космических экспериментов, санитарно-гигиенические материалы, предметы одежды, медикаменты, стандартные рационы питания.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с 31-й площадки (стартовый комплекс «Восток») космодрома Байконур в 17.26 мск.