Корабль «Прогресс МС-15» стартовал к МКС

Космический корабль «Прогресс МС-15» стартовал с космодрома Байконур на ракете «Союз-2.1а», трансляцию запуска проводит госкорпорация «Роскосмос».

Корабль поставит грузы на МКС по «сверхбыстрой» схеме полета, дважды обогнув Землю, передает РИА «Новости».

С момента старта до стыковки со станцией корабля пройдет 3 часа 21 минута.

Напомним, в понедельник «Союз-2.1а» установили на стартовый стол Байконура перед запуском «Прогресса МС-15». При этом при установке ракеты возникли претензии к наземному оборудованию, однако работы продолжились по графику.

Ранее Роскосмос сообщал, что корабль по «сверхбыстрой» схеме полета должен доставить на МКС топливо, воду и еду.