Литва заключила десятилетний контракт на закупку американского природного газа

Tекст: Елизавета Шишкова

Литовская сторона впервые обеспечила гарантированные поставки топлива из Соединенных Штатов на столь длительный срок, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Obzor.lt. Новое соглашение начнет действовать в 2027 году и продлится до 2036 года.

«В понедельник государственная энергетическая компания Ignitis подписала договор с американским производителем природного газа EQT. Этим Литва впервые обеспечила поставки газа из США на десятилетие, что означает большую стабильность цен для населения», – говорится в сообщении профильного министерства. В ценообразование контракта включен американский индекс Henry Hub для защиты от резких скачков стоимости на европейских биржах.

Ежегодно республика будет получать по одной партии сырья объемом около одного ТВтч. Министр энергетики Лукас Савицкас уточнил, что снижение зависимости от европейского рынка поможет смягчить финансовые последствия для потребителей в случае неожиданных ценовых колебаний.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская компания «Нафтогаз» приступила к импорту американского сжиженного природного газа через терминал в литовском порту Клайпеда.

Министерство энергетики США пригрозило Евросоюзу остановкой поставок топлива из-за жестких климатических требований.

В прошлом году Венгрия подписала долгосрочный контракт на поставку газа с американской компанией Shell.