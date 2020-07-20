Претензии к стартовому столу «Байконура» возникли при установке ракеты «Союз»

Замечания к наземному оборудованию возникли на стартовом комплексе на космодроме Байконур при установке ракеты «Союз», сообщили в Роскосмосе.

«В ходе работ по графику первого стартового дня специалисты «Роскосмоса» выявили замечания в работе одного из агрегатов стартового комплекса, которое в ближайшее время будет устранено. Все работы идут согласно по графика», – передает РИА «Новости» сообщение госкорпорации.

Там не уточнили, о каком агрегате идет речь. В настоящее время на космодроме Байконур проходят заключительные операции по подготовке к пуску ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-15». Пуск планируется на 23 июля.

Напомним, ранее в понедельник «Союз-2.1а» установили на стартовый стол Байконура перед запуском «Прогресса МС-15».

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