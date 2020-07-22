В МИД заявили о попытке США сменить курс НАТО в сторону противостояния Китаю

США пытаются сменить курс НАТО на соперничество с Китаем, своими действиями альянс воспроизводит кальку холодной войны, заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко.

«США объявили Коммунистическую партию Китая своим противником, и мы видим сейчас, что они используют все возможности, чтобы подтянуть к этой позиции своих союзников, в том числе используя ресурсы НАТО», – передает его слова ТАСС.

Замминистра добавил, что НАТО своими действиями воспроизводит кальку холодной войны, постоянно пытаясь «затащить Россию» в ситуацию, сходную с той.

«Видимо, только так альянс чувствует себя комфортно», – пояснил Грушко.

Замглавы МИД отметил, что вопрос о том, почему России не вступить в НАТО, нелогичен, так как альянс работает против России – нейтрализация «угрозы с востока» была объявлена главным предназначением альянса.

«То есть НАТО должна консолидироваться вокруг российской угрозы. Об этом уже все прямо говорят, это также доказывает размещение новых контингентов на территории стран-участниц, что, кстати, идет в нарушение основополагающих актов Россия – НАТО», – указал дипломат.

Он добавил, что практическое сотрудничество в рамках Совета Россия – НАТО свернуто, никаких сигналов о его возобновлении нет.

«Сейчас все практическое сотрудничество свернуто. Ноль. Ни одного проекта не осуществляется. Вот эта опора в российско-натовских отношениях на сегодняшний день не существует. Она полностью разрушена. Нет никаких признаков того, что НАТО будет готово возобновить сотрудничество с нами даже в тех областях, где это отвечает интересам всех», – сказал Грушко.

В то же время, подчеркнул дипломат, Москва не прекращала диалога с НАТО, в связи с чем вопрос о возвращении постпреда России при организации второстепенный.

«Я бы сказал, что это абсолютно второстепенный вопрос. Мы не выходили из диалога с НАТО. Наши представители там работают, есть общение со всеми делегациями и структурами НАТО», – заявил он.

Замглавы МИД подчеркнул, что при необходимости Россия укрепит границы в ответ на передислокацию НАТО в Европе.

«Естественно, все это внимательно анализируется, в том числе и с точки зрения военного планирования. Если потребуются какие-то усиления, то, разумеется, соответствующие шаги будут сделаны», – сказал он.

На прошлой неделе в Германии предложили вернуться к обсуждению вопроса о вступлении России в НАТО, о чем всерьез говорилось в 1990-х годах. В конце июня генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянсу не нужно бояться вступать в диалог с Россией, организация заинтересована в деэскалации кризиса отношений, при этом сам же он неоднократно говорил о необходимости противостоять России и угрозе со стороны Китая.