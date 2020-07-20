Эксперт объяснил высокое место России в рейтинге эффективности борьбы с COVID-19

«Тем, что тяжелое испытание коронавирусом выдержала российская медицина, мы обязаны заблаговременной подготовкой к приходу волны инфекции», - сказал газете ВЗГЛЯД политолог Виктор Потуремский. Так он прокомментировал составленный экспертами ВШЭ рейтинг оценки эффективности разных стран для противодействия пандемии COVID-19, в котором Россия заняла 7-е место.

«Нахождение России в рейтинге на столь высокой позиции, на мой взгляд, ожидаемо, – сказал директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. – По тем направлениям, которые были избраны авторами исследования в качестве параметров – медицинскому, социальному и экономическому, российские власти продемонстрировали достаточно эффективную стратегию».

Институт государственного и муниципального управления и Дирекция по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики (ВШЭ) провели исследование «Насколько успешно разные страны противостояли эпидемии COVID-19?» и построили рейтинг эффективности противодействия коронавирусу.

Авторы исследования рассматривали три среза: медицинский – результаты системы здравоохранения и сохранение жизней, социальный – сохранение доходов и занятости граждан и обеспечение доступности образования, экономический – минимизация ущерба для экономики.

В итоговом топ-листе Россия заняла 7 место с 68 баллами из 100 возможных, уступив Австралии (78 баллов), Польше (75), Японии (74), Чехии (74), Германии (73) и Австрии (70). По медицинскому срезу у России 6 место, по социальному срезу – 18, по экономическому – 12 место. Лидером в социальном рейтинге стала Германия, в экономическом – США. Но США оказались только на 6 месте с конца в медицинском срезе.

«Отставание России в экономическом плане вполне понятно, учитывая ситуацию распространения коронавируса и наличие санкций со стороны западных стран, – отметил Потуремский. – Но то, что происходило в медицинском и социальном секторах, позволило оказаться на заслуженном седьмом месте рейтинга, констатировал политолог».

В социальном аспекте «идея изначально была в том, чтобы не бежать во всех направлениях, а действовать прагматично и целенаправленно, решая первоочередные проблемы», – отметил Потуремский. По мнению эксперта, российские власти продемонстрировали последовательность и ответственность в принятии решений.

«Тем, что тяжелое испытание коронавирусом выдержала российская медицина, мы обязаны заблаговременной подготовкой к приходу волны инфекции. Мы видели, что удалось сформировать необходимые резервы, и это сказалось уже в первые, весенние, месяцы. Очевидно, что отечественное здравоохранение справилось, не только в Москве, но и на региональном уровне», – поделился эксперт.

«Говоря объективно, место России в данном рейтинге очень близко к тому, что мы видим исходя из нашей практики, к тем оценкам, которые, согласно данным ИНСОМАР, получают действия властей Российской Федерации со стороны населения. Наши данные полностью совпадают с приведенными в рейтинге выкладками аналитиков Высшей школы экономики», – резюмировал Потуремский.

Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения, на прошлой неделе в мире было зафиксировано рекордное число случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки – 230 тыс. 370, скончались 5 тыс. 285 человек. Между тем, официальная статистика по России показывает, что все регионы страны преодолели пик заболеваемости COVID-19 и находятся в стадии угасания эпидемии.

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