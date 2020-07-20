Россия оказалась одним из лидеров по эффективности борьбы с пандемией

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Давать в долг государству может быть выгодноФото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Как тает уличный протест в Хабаровске

Так выглядят группы в поддержку Фургала на улицах ХабаровскаФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
В минувшие выходные в Хабаровске, где держится необычно жаркая погода, вновь продолжились акции протеста против ареста местного губернатора Сергея Фургала. Насколько хабаровские митинги стихийны, каковы отношения протестующих с полицией и какие навыки демонстрирует власть в общении с митингующими – все это на месте событий выяснял специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Как с помощью «арктического гектара» удержать российский Север

Шансы на сохранение российского присутствия на Крайнем Севере все еще сохраняютсяФото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Массовая раздача земли для всех желающих, но только на Крайнем Севере. По крайней мере, именно такую программу готовят в российском правительстве, вдохновившись результатами так называемого дальневосточного гектара. Способен ли «арктический гектар» остановить отток населения из этих регионов – ведь условия российской Арктики даже суровее Дальнего Востока?  Подробности...
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Коронавирус заставил соседей умолять Россию о помощи

В Киргизии и Казахстане врачи не справляются с эпидемиейФото: Vladimir Pirogov/Reuters
«В нашей стране самая высокая степень смертности. Мы не выдерживаем натиска. Прошу вас помочь». «Наша страна столкнулась с реальной опасностью гуманитарной катастрофы». Все это – цитаты из обращений к российскому руководству от представителей общественности стран Средней Азии. Граждане этих стран потрясены той эффективностью, с которой Россия справляется с болезнью. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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              Россия оказалась одним из лидеров по эффективности борьбы с пандемией

              20 июля 2020, 14:31

              Текст: Сергей Гурьянов

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              Эксперты Высшей школы экономики проанализировали, как разные страны противостояли пандемии коронавируса, изучив медицинский, социальный и экономический срезы. В агрегированном рейтинге Россия заняла 7-е место среди 48 стран, лидером стала Австралия.

              Институт государственного и муниципального управления и Дирекция по экспертно-аналитической работе НИУ ВШЭ провели исследование «Насколько успешно разные страны противостояли эпидемии COVID-19?» и построили рейтинг эффективности противодействия коронавирусу.

              «За последние несколько месяцев сотни научных коллективов по всему миру изучают природу вируса, реакции правительств, общественные настроения в связи с пандемией. Мы понимаем, что с подобными вызовами мы можем столкнуться в будущем, и нужно иметь комплексные оценки устойчивости стран к подобным стрессам. Данный рейтинг – одна из возможных оценок. Мы должны понимать наши сильные и слабые стороны, в перспективе изучать лучшие практики у лидеров рейтинга», – заявил проректор, директор по экспертно-аналитической работе НИУ ВШЭ Андрей Жулин.

              Авторы исследования рассматривали три среза: медицинский – результаты системы здравоохранения и сохранение жизней, социальный – сохранение доходов и занятости граждан и обеспечение доступности образования, экономический – минимизация ущерба для экономики. По каждому срезу были определены свои компоненты для оценок и построены сводные рейтинги, а затем был сформирован агрегированный рейтинг. В начальную выборку было включено 48 стран с суммарной численностью населения 6,35 млрд человек (82,5% населения мира).

              В итоговом рейтинге Россия заняла 7-е место с 68 баллами из 100 возможных, уступив Австралии (78 баллов), Польше (75), Японии (74), Чехии (74), Германии (73) и Австрии (70). По медицинскому срезу у России 6 место (77 баллов, в лидерах здесь также Австралия), по социальному срезу – 18-е место (72 балла), по экономическому – 12-е место (57 баллов). Лидером в социальном рейтинге стала Германия, в экономическом – США. Но США оказались только на 6 месте с конца в медицинском срезе.

              Высокое шестое место в медицинском рейтинге России обеспечили хорошие показатели практически по всем его компонентам. Так, по мощности системы здравоохранения (учитывает количество больничных коек, врачей и среднего медперсонала на 100 тысяч населения) Россия находится на 6-м месте, по количеству тестов на COVID-19 – на втором месте, уступая только Великобритании и опережая Израиль.

              «Широкомасштабное тестирование – также один из возможных вариантов для сдерживания распространения вируса», – отмечается в исследовании.

              По показателю «пиковой нагрузки» – максимального количества новых случаев за 30 дней на 100 тыс. населения, который также учитывался в медицинском рейтинге, – Россия оказалась в середине списка.

              «В частности, ограничительные меры правительства в России позволили сгладить пик инфицирования. Поэтому в рейтинге пиковой нагрузки положение России выше, чем при сравнении случаев инфицирования в целом», – поясняют автора рейтинга.

              Что касается смертности от COVID-19, то по этому показателю Россия оказалась в числе стран с низким уровнем числа смертей на 100 тыс. населения (менее 5). Антилидером по количеству смертей на 100 тыс. населения является Бельгия, где этот показатель превышает 30, за ней следуют Великобритания и Испания. Наиболее низкие показатели смертности в Китае, Австралии, Японии и Южной Корее. Необходимо подчеркнуть, что официальные показатели смертности корректировались с учетом возрастной структуры населения, это позволяет учесть демографические различия между странами.

              В социальном рейтинге наиболее высокие позиции у России в компоненте «изменение занятости», которая показывает, насколько эффективны были действия государства и бизнеса для сохранения стабильности на рынке труда.

              «России благодаря принятым мерам господдержки удалось избежать заметного сокращения занятости – за март-май 2020 г. было потеряно менее 1,1 млн рабочих мест. По эффективности мер поддержки рынка труда Россия занимает 6 место в мире, уступая лишь Польше и некоторым странам Западной Европы», – говорится в исследовании.

              В то же время, по оценкам экспертов, в России достаточно сильно просел потребительский спрос, что является свидетельством серьезного падения доходов, а также выросла стоимость лекарств и средств индивидуальной защиты (маски, санитайзеры, дезинфицирующие средства).

              Для того, чтобы оценить успешность адаптации систем образования в период эпидемии, был построен специальный агрегированный индикатор, который учитывает такие параметры, как технологии сохранения учебного процесса, проведение экзаменов в школах и так далее. По этому показателю Россия занимает 10 место с 75 баллами, среди лидеров – Австрия, Германия, Израиль и Канада.

              В экономическом рейтинге лучшие позиции Россия занимает в компонентах по улучшению деловой активности (6 место из 23 стран, по которым рассчитываются соответствующие индексыPMI, на 1 месте - Австралия), изменению локальной мобильности населения (8 место, в лидерах – Швеция) и изменению транспортной связности (2 место после Китая). По степени устойчивости интернет-инфраструктуры Россия оказалась в середине рейтинга (20 место), а по размерам бюджетных стимулов для экономики на 30 месте – МВФ оценивает размер российской антикризисной программы в 3,4% ВВП.

              Все первичные данные, которые использовались для расчетов, а также сами рейтинги, выложены в специальном репозитарии на Github.

              «Раскрытие исходных данных, а также результатов расчетов позволит использовать их другим исследователям, а также отвечает современным требованиям информационной открытости», – отмечает Марсель Салихов из Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ, один из авторов исследования.

              Отметим, что на прошлой неделе было выявлено рекордное число случаев коронавирусной инфекции за сутки – 230 тыс. 370, скончались 5 тыс. 285 человек. Между тем, в России пик эпидемии коронавируса пройден.


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