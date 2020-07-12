ВОЗ сообщила о рекордном приросте числа случаев коронавируса в мире

В мире за минувшие сутки выявлено рекордное число случаев коронавирусной инфекции – 230 тыс. 370, скончались 5 тыс. 285 человек, сообщила Всемирная организация здравоохранения.

Всего с начала пандемии в мире выявили 12 млн 552 тыс. 765 случаев заболевания, жертвами инфекции стали 561 тыс. 617 человек, передает РИА «Новости».

Наибольшее число случаев заражения зарегистрировали в Северной и Южной Америке – 6 млн 540 тыс. 222 и Европе – 2 млн 907 тыс. 654.

Предыдущий рекорд был зафиксирован ВОЗ 10 июля. Тогда за сутки выявили более 228 тыс. случаев COVID-19.

Напомним, число новых случаев коронавируса в России выросло за сутки на 6 тыс. 615.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.