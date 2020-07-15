Голунов подал иск к пятерым задержавшим его полицейским

Журналист интернет-издания «Медуза» Иван Голунов подал иск на 5 млн рублей к пятерым полицейским, арестованным по уголовному делу о его незаконном задержании.

«В рамках уголовного дела подан гражданский иск на 5 млн рублей, то есть по 1 млн рублей с каждого. Если иск будет удовлетворен, деньги Голунов отдаст на благотворительность», – передает ТАСС слова адвоката Сергея Бадамшина.

Ранее в СК сообщили, что бывшие сотрудники УВД по Западному округу Москвы, предположительно, подкинули наркотики Голунову для того, чтобы незаконно привлечь его к уголовной ответственности.

Сообщалось, что установлены и задержаны пять фигурантов дела: Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец.

Журналист был задержан 6 июня по обвинению в попытке сбыта наркотиков, но позже уголовное преследование было прекращено, а два генерала полиции уволены указом президента России Владимира Путина. Тогда же был отстранен глава антинаркотического отдела УВД по ЗАО Москвы Андрей Щиров.

В январе Голунов подал жалобу на имя нового генпрокурора Игоря Краснова, потребовав официальных извинений от государства за незаконное уголовное преследование.