Помощник судьи и футболист подрались в матче ПФЛ в Москве

Товарищеский матч ПФЛ между столичным «Сахалинцем» и «Легионом» из Махачкалы ознаменовался дракой ассистента главного арбитра и одного из игроков.

Момент конфликта на футбольном поле опубликовал игрок и владелец «Сахалинца» Михаил Литвин.

На видео показано, что после словесного конфликта между футболистом столичного клуба и помощником рефери последний нанес удар рукой игроку, из-за чего на поле возникли беспорядки.

В другом ролике видно, что по ходу встречи этот же судья пользуется мобильным телефоном, передает телеканал «360».

Матч в итоге завершился вничью - 1:1.

Как сообщает телеканал «Матч.ТВ», ударившему футболиста судье грозит пожизненная дисквалификация. Об этом рассказал источник, сославшись на главу судейского комитета Российского футбольного союза Ашота Хачатурянца.

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