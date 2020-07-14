Первую четверть в школах Казахстана решили провести дистанционно

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поручил министерству образования и науки, а также министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности обеспечить подготовку школ и учеников к дистанционному обучению в первой четверти нового учебного года на фоне ситуации с коронавирусом.

Мамин заявил, что по предложению министерства здравоохранения он поручает министерству образования, министерству цифрового развития и акиматам (местным администрациям) «обеспечить подготовку к дистанционному обучению в организациях среднего образования с 1 сентября, то есть в первой четверти нового учебного года», передает ТАСС.

Вместе с тем «при необходимости и наличии письменных заявлений родителей учащихся начальных классов обеспечить возможность деятельности «дежурных» классов со строгим соблюдением санитарно-эпидемических норм».

Также он сообщил, что власти Казахстана приняли решение о продлении ограничительных карантинных мер в связи с распространением коронавируса еще на две недели – с 20 июля по 2 августа.

С 6 апреля по 25 мая школы Казахстана работали в формате дистанционного обучения из-за коронавируса. Режим чрезвычайного положения в связи с распространением заболевания действовал в Казахстане с 16 марта по 11 мая, однако карантинные меры в различных регионах республики по-прежнему сохраняются.

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