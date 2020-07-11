Сирийская армия отразила атаку боевиков в Идлибе

Подразделения вооруженных сил Сирии отразили атаку боевиков в провинции Идлиб, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.

«10 июля два отряда боевиков незаконных вооруженных формирований общей численностью до 250 человек из района населенного пункта Зайтунджик атаковали позиции правительственных войск в направлении Шамшуран – Кара-Джагес (провинция Идлиб). Подразделениями вооруженных сил Сирии атака боевиков была отбита. Нейтрализовано восемь боевиков. Потерь среди сирийских военнослужащих нет», – приводит слова контр-адмирала ТАСС.

Кроме того, руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил, что боевики запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» за минувшие сутки обстреляли населенный пункт Кульджок в провинции Латакия, населенный пункт Кафер-Баттих в провинции Идлиб и населенный пункт Кафер-Таала в провинции Алеппо. Всего зафиксировано три обстрела.

Щербицкий напомнил, что в соответствии с российско-турецкими договоренностями с 6 марта 2020 года на территории идлибской зоны деэскалации действует режим прекращения огня. «За прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано», – отметил контр-адмирал.

Руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии добавил, что подразделения российской военной полиции продолжают патрулирование в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор.

Напомним, в прошлую среду президенты России, Ирана и Турции Владимир Путин, Хасан Роухани и Тайип Эрдоган провели видеосаммит по Сирии, по итогам которого Москва, Тегаран и Анкара отметили «твердую приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности» Сирии.

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