Нижегородские власти решили расселить жителей пострадавшего от взрыва газа дома

Все жители дома в Нижнем Новгороде, где произошел взрыв газа с последующим возгоранием, будут временно расселены, сообщили в пресс-службе правительства региона.

В пресс-службе отметили, что власти города «приняли решение о временном расселении всех жильцов дома № 17 по ул. Краснодонцев», передает ТАСС.

По словам заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрия Краснова, в данный момент решается вопрос размещения граждан в гостиницах или муниципальном жилом фонде.

Отмечается также, что пострадавшее от взрыва здание обесточили и отключили от газа.

Кроме того, уточняется, что «пострадали пять человек, трое из них получили легкие травмы, врачи осмотрели их на месте, госпитализация не потребовалась». Два человека были госпитализированы.

Напомним, в одной из квартир девятиэтажного четырехподъездного панельного жилого дома в Нижнем Новгороде произошел взрыв газа с последующим возгоранием.

Повреждены межквартирные перегородки, перекрытие между шестым и седьмым этажами, нарушено остекление двух квартир и лестничного марша подъезда. Сообщалось о четырех пострадавших.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей».