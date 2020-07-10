Иван Голунов разоблачил «расследования» Навального

Журналист Иван Голунов раскритиковал блогера Алексея Навального, отказавшегося считать журналистом советника главы Роскосмоса и бывшего сотрудника «Коммерсанта» Ивана Сафронова.

По словам Навального, он не в восторге от того, что ему «приходится защищать Ивана Сафронова». «Я считаю абсолютно бесчестным и лицемерным, когда нам говорят, что арестован очередной журналист. Давайте защищать журналиста. Иван Сафронов – советник Рогозина, он пиарщик Роскосмоса...» – процитировал Навального журналист Иван Голунов на своей странице в соцсети Facebook.

Комментируя слова Навального о Сафронове, Голунов заметил: «Никто не обязан запоминать чьим именем подписана заметка в газете». При этом журналист обратил внимание, что Навальный прекрасно знаком с работой Ивана Сафронова как журналиста.

«Многие ваши посты про российский военно-промышленный комплекс основаны на статьях, написанных Иваном Сафроновым. (...) И все эти тексты вышли в газете «Коммерсант» и «Ведомости», которые, по вашим словам, задавлены цензурой», – указал Голунов.

«Многие считают, что новости растут на деревьях, а журналисты просто передаточное звено, тупая и ленивая обслуга, которых скоро заменят более смышленые блогеры. Но откуда же все-таки берутся новости и расследования? От тех самых дебильных журналистов, которых надо постоянно пинать и стыдить, за то, что они что-то не написали. Вы ведете себя как вице-губернатор по внутренней политике какой-нибудь Курганской области, который воспринимает журналистов как обслугу. Я прекрасно помню вашу реакцию, когда я с Родионом Чепелем, изучали наследие команды советников губернатора Кировской области Никиты Белых. Мы, конечно же, обслуга. Обслуга наших читателей, а не конкретных интересантов», – отметил Голунов.

«Вы просто удалите все свои посты, основанные на информации из текстов Ивана Сафронова. И заодно на моих текстах. Так будет честнее, и совсем нелицемерно», – предложил Голунов, обращаясь к Навальному.

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Напомним, Сафронова задержали 7 июля по подозрению в госизмене из-за работы на одну из спецслужб НАТО. Он арестован «на срок один месяц и 30 суток» и помещен в СИЗО «Лефортово». По словам адвоката, Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы. Свою вину советник главы Роскосмоса признавать отказался, заявив, что «прессуют за заметки». При этом эксперты подтвердили секретность переданных Сафроновым сведений. Минобороны Чехии комментировать дело Сафронова отказалось.

Главред RT Маргарита Симоньян предложила способ, как «прекратить истерику» вокруг дела Сафронова.

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