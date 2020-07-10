Навального осудил либеральный обком

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10 июля, пятница  |  Последнее обновление — 19:42  |  vz.ru
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У России есть способ прорвать американскую «электронную блокаду»

Ряд микроэлектронных компонентов Россия способна разрабатывать самостоятельноФото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Важнейшая для российской экономики и безопасности новость прошла малозамеченной: правительство резко увеличивает господдержку радиоэлектронной промышленности. Финансирование вырастет более чем на порядок, до 160 млрд рублей. Каким образом США ограничивают доступ России к новейшим разработкам микроэлектроники и какой должна быть реакция России? Подробности...
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Скандальные пленки показали тайные побуждения Порошенко

В начале своего правления Порошенко демонстрировал готовность договориться с ПутинымФото: POOL New/Reuters
На Украине набирает обороты скандал с «пленками Деркача» – записями телефонных бесед, которые, как утверждается, вел Петр Порошенко в бытность свою президентом. Если эти записи аутентичны, то Порошенко в 2016 году лебезил не только перед руководством США, но и перед Владимиром Путиным. Как это скажется на репутации Порошенко? Подробности...
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Хабаровскому губернатору припомнили «лихие нулевые»

Следствие считает Фургала организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателейФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
В ночь со среды на четверг правоохранители задержали главу Хабаровского края Сергея Фургала. В отличие от других громких «губернаторских» дел, чиновник подозревается не в экономических махинациях, а в совершении особо тяжких преступлений. По мнению экспертов, задержание Фургала должно было состояться гораздо раньше. В чем именно подозревается хабаровский губернатор? Подробности...
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Коронавирус поставил Израиль на грань экономической катастрофы

Авиакомпания «ЭльАль» стала одной из главных жертв израильского коронакризисаФото: Ronen Zvulun/Reuters
Самая благополучная страна Ближнего Востока, процветающий и богатеющий в последние десятилетия Израиль внезапно испытал тяжелейший шок. Последствия коронавируса привели к масштабным потрясениям в израильской экономике. И виной тому не только карантинные ограничения, но и целый ряд системных проблем израильского государства, которые очень долго оставались за кадром. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Святая София стала символом грядущих больших перемен

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Самцы вообще отказались от социальной борьбы и функций, и занимались только наведением красоты и чистоты шкурки, сном, едой и, по некоторым данным – однополым сексом. И в принципе стали неспособны на сильное и сложное поведение. Подробности...
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Почему битва за Британию была важна для СССР

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80 лет назад, 10 июля 1940 года, в английском небе разгорелось напряженное многомесячное воздушное сражение. Взгляды всего мира к нему приковывал не только его размах, но и значение результата – успех или провал немецкого воздушного наступления определял путь, по которому пойдет Вторая мировая война. Подробности...
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              Навального осудил либеральный обком

                 10 июля 2020, 18:30
              Фото: «Навальный LIVE»/YouTube
              Текст: Елена Калашникова

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              Либеральные журналисты предложили провести ребрендинг Алексея Навального – в каждом тексте о блогере упоминать, что он не оппозиционер, а бывший мелкий чиновник, укравший лес. Принудительный ребрендинг стал реакцией оппозиционных журналистов на грубые высказывания Навального в адрес Ивана Сафронова, журналиста, задержанного по подозрению в государственной измене.

              «Ваня просто любит деньги»

              Сафронову, работавшему ранее в «Коммерсанте» и «Ведомостях», а недавно перешедшему в Роскосмос, угрожает срок до 20 лет заключения. Некоторые коллеги задержанного из СМИ встали на его защиту, проведя в Москве ряд одиночных пикетов.

              Спустя несколько дней после задержания Навальный выступил с заявлением, что Сафронов – «бессмысленный журналист», и защищать его как журналиста он считает «абсолютно бесчестным и лицемерным». Навальный утверждает, что Сафронов до ареста был не журналистом, а «чиновником с папочкой» и со служебным мерседесом за 5 млн рублей. То, что буквально за несколько месяцев до задержания журналист стал советником Дмитрия Рогозина в Роскосмосе, делает его, по мнению блогера, «прекрасным путинским чиновником».

              Но больше всего Навального возмущает, что Сафронов пошел работать в Роскосмос «после наших расследований о совершенно колоссальных зарплатах Рогозина», «после расследований Соболь, как все разворовали». Ревностное отношение Навального к своим расследованиям и резкая реакция, когда кто-то из СМИ не считает их ценным информационным поводом, уже провоцировало конфликты блогера и журналистов.

              «Ваня просто любит деньги, и поэтому Ваня пошел работать в Роскосмос», у него «нет никаких моральных принципов» – негативных комментариев о задержанном Навальный дал больше, чем следственные органы. Еще несколько раз упомянув деньги, теплое место, карьеру и «аморальную позицию» журналиста, Навальный сделал заявление, что «бегать и кричать, и разрывать на себе рубашку, что светоча демократии наказывает кровавый режим, я не собираюсь». При этом блогер отметил, что следует требовать открытого суда над Сафроновым, чтобы выяснить, в чем его обвиняют.

              «Не должен быть Навальный на нашей стороне»

              Обвинения в адрес Сафронова вызвали резкую негативную реакцию у коллег и единомышленников журналиста. А поскольку большинство из них придерживается либеральных взглядов, то это оказались те же люди, которые ранее выступали единомышленниками Навального. Получилось, «свой» выступил против «своего». Чтобы решить эту коллизию, оппозиционные журналисты и активисты пришли к выводу, что придется самого Навального вывести за круг доверия, за который он сам попытался вытолкнуть Сафронова.

              «Когда Навального сажали по «Кировлесу», его поддерживали, несмотря на то, что тогда он тоже был близок к власти. Региональной, но власти, – отмечает журналист «Эха Москвы» Ирина Воробьева. – И можно расстраиваться из-за его слов, но мне кажется, что все правильно. Не может и не должен быть Навальный на нашей стороне, как и мы на его».

              Алексею Навальному напомнили, что в 2013 году, когда его судили за хищение «Кировлеса», сам блогер был не столько оппозиционером, сколько мелким чиновником, советником губернатора Кировской области Никиты Белых, хоть и на общественных началах (масштабы хищения леса наглядно показывают, что общественные начала не оставили Навального без средств к существованию). Поскольку Белых не был всенародно избранным губернатором, а назначался по представлению президента, то и он сам, и его советники являлись классическим примером того самого «чиновника с папочкой», как теперь Навальный называет Сафронова.

              «Тогда сам Навальный как бывший чиновник – абсолютно лицемерен, сервилен, гнил, – делает вывод Ксения Болецкая из газеты «Ведомости», – и по определению не может быть оппозиционером, правильно?»

              Бывший владелец «Ведомостей» Демьян Кудрявцев считает, что Навальный «повел себя как человек, начисто лишенный памяти и эмпатии, неспособный разбираться в деталях, способный только кричать «ату», апеллировать к низменному, и это большое горе для страны».

              «Нет у человека эмпатии, – соглашается бывший генпродюсер «Нашего радио» Михаил Козырев. – Вообще ноль. И «кто не с нами» меня тоже сильно напрягает. Короче, развеялись мои надежды и иллюзии на единственного политика, который сумел построить существенное оппозиционное движение».

              Телеведущая и политик Ксения Собчак видит в словах блогера необольшевизм: «Каждый кто работает с государством – к стенке. Мерзкая, отвратительная речь Навального. Чистый большевизм».

              Осужденный экс-чиновник Навальный

              В ответ на нападки блогера журналисты предлагают в текстах о Навальном называть его не оппозиционным политиком, как делалось раньше из солидарности, а осужденным за хищения чиновником, участвовавшим в выборах при поддержке «Единой России». Речь идет о выборах мэра Москвы 2013 года, где Алексей Навальный был зарегистрирован в качестве кандидата и проиграл. Получить регистрацию блогеру помог его основной конкурент Сергей Собянин, попросивший муниципальных депутатов подписаться за Навального. Свои голоса предоставила «Единая Россия», и блогер пошел на выборы.

              Либеральная общественность всегда достаточно лояльно относилась к заигрыванию Навального с властью, но скандал с Сафроновым теперь делает эту лояльность совершенно неприличной в их глазах.

              Недавним союзникам и единомышленникам блогера пришлось признать, что, нападая на Сафронова, Навальный говорит о себе – о своей любви к деньгам, о карьере о сотрудничестве с властью.

              Чтобы вернуть симпатии «либерального обкома» на свою сторону, «осужденному экс-чиновнику Навальному» придется срочно менять роль агрессора и обвинителя на роль жертвы. Либеральные журналисты всегда симпатизируют «жертвам режима» – значит, Навальному нужно на скорую руку организовать очередную несанкционированную акцию, и на этот раз не просто согнать туда подростков, а самому пойти под дубинки, пожертвовав 10–15 дней в СИЗО на восстановление единства и лояльности в либеральном лагере. Может быть, простят?


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