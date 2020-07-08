Что скажет защита в оправдание Ивана Сафронова

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8 июля, среда  |  Последнее обновление — 12:52  |  vz.ru
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Курс рубля начал вести себя парадоксально

Причины ослабления рубля не внешние, а внутренниеФото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Российская валюта оказалась в числе наиболее упавших по отношению к американскому доллару за последнее время. За месяц курс ослаб на целых четыре рубля. При этом цены на нефть сохраняются примерно на одном уровне, а значит, казалось бы, рубль тоже должен был быть стабилен. Что происходит с российской валютой и каким будет ее курс в ближайшее время? Подробности...
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Чего не хватает Украине для «битвы за Севастополь»

В украинской армии есть десантники (на фото), но только их не на чем доставить в КрымФото: facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua
Главком украинских ВМС контр-адмирал Неижпапа признался, что готовится к масштабной войне с Россией, собираясь отбить Крым. Понятно, что это заявление – наивная бравада. Нынешняя нищая Украина не готова к войне. Но если взглянуть на дело сугубо с точки зрения военной теории, каким боевым потенциалом должна и впрямь обладать Украина, чтобы всерьез попытаться завоевать Крым? Подробности...
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Иван Сафронов входил в «группу риска» с точки зрения контрразведки

Иван Сафронов неожиданно для самого себя оказался за решеткойФото: Софья Сандурская/Агентство «Москва»
Громкий шпионский скандал на этот раз затронул известного в журналистских кругах человека – бывшего журналиста, а ныне советника гендиректора Роскосмоса Ивана Сафронова. Его задержание вызвало волну вопросов и даже возмущения его бывших коллег. Чем мог Сафронов привлечь внимание контрразведки? Подробности...
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Ссора с Китаем способна похоронить мечты Трампа

«На прошлой неделе я неоднократно упоминал этого политикана. Я больше не хочу тратить время»Фото: WU HONG/АР/ТАСС
Официальный представитель МИД Китая крайне резко высказался в адрес главы Госдепа США, что повлекло за собой дипломатический скандал, но может навлечь и бурю. По сути это было хамством, которого не терпят великие державы. Пекин сильно рискует, но нельзя исключать, что там выбрали такой тон намеренно. Цель китайцев − не допустить переизбрания Трампа на второй срок. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Что скажет защита в оправдание Ивана Сафронова

Виктор Сокирко, военный корреспондент
Журналист не является носителем секретов, даже пусть он является информированным человеком в той или иной области. Но журналисту никак не добраться до настоящих секретов, представляющих гостайну. Подробности...
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    Китай нахамил США

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              Виктор Сокирко

              Что скажет защита в оправдание Ивана Сафронова

              Виктор Сокирко
              военный корреспондент
              		 8 июля 2020, 12:18

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              Внезапный арест советника главы «Роскосмоса», недавнего ещё корреспондента изданий «Коммерсант» и «Ведомости», Ивана Сафронова, вызвал не просто недоумение. Вызывает вопросы странность предъявленной ему мотивации обвинения – журналиста заподозрили в госизмене. Неужели во время своей журналистской работы Сафронов умудрился, по версии следствия, выдать разведкам НАТО столько информации о российском ВПК, что потянул на статью 275 УК РФ «Государственная измена»? И профессиональное сообщество задает вопрос - это действительно предательство Родины – или же спецслужбы сводят счеты с неугодным журналистом?

              Давайте посадим на нары Баранца, военного обозревателя «Комсомольской правды». Уж прости, Виктор Николаевич, но наболтал (написал) ты немало секретов о российской армии и её вооружениях, генералов и конструкторов допытывал, тайны всякие выведывал, которые потом публиковал в открытых источниках. В том числе и о космосе, и о ракетных войсках стратегического назначения, о чём на страницах своих изданий писал и Иван Сафронов, коллега, можно сказать, по преступной деятельности. Под эту статью о госизмене, можно подвести ещё десяток, если не сотню российских журналистов, которым по роду профессии приходится разбираться в особенностях отечественного военно-промышленного комплекса.

              К слову, давайте ещё и самого главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина привлечём по этой статье, тоже ведь журналист по первому образованию, да и секретов знает немало. А Сафронов ведь в последнее время был именно его советником, значит, пригрел под крылом источник информации, который так необходим нашим врагам и противникам.

              Это, конечно, в определенной степени ёрничество, но и повод задуматься о самой сути произошедшего с арестом журналиста, которому предъявлено серьезное обвинение.

              Иван Сафронов, пусть и коллега Светланы Прокопьевой, которой присудили на днях 500 тыс. рублей штрафа по статье публичного оправдания терроризма (ст. 205.2 ч.2, УК РФ), но в какой-то особой крамольности замечен не был. Одно время даже заменял коллегу по «Коммерсанту» Андрея Колесникова в президентском пуле, освящая визиты и поездки Владимира Путина как по стране, так и за рубежом. В общем, «проверенный товарищ», даже несмотря на свободную риторику изданий, в которых он работал, по отношению к действующей власти. По своей основной тематике – армия и вооружения – тоже писал объективно и достоверно, не выдавая при этом особых тайн и секретов, доступа к которым не имел по определению.

              Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

              Не из-за профессиональной солидарности, а по самому факту его работы можно отметить, что с журналистскими обязанностями Иван справлялся добросовестно и был, как говорится, на своём месте. Его читали, его цитировали, приглашали выступать в качестве военного эксперта – Сафронов был в теме и был востребован. Да, где-то он был более информирован, где-то знал больше, чем следует знать, но это обычная профессиональная работа. Но не более того – только от услышанного/выведанного из своих источников. А они, уж поверьте, информацию выдают не просто дозировано, но и проверенно, а ещё и согласованно.

              В России, как известно, просто так никого не арестовывают, а уж тем более не предъявляют обвинений в госизмене. Ну, если только в редких случаях может произойти ошибка, как, например, было в деле военного журналиста Григория Пасько, который ещё в 90-е «сливал» японским СМИ информацию о радиоактивных отходах ВМФ РФ в Тихом океане (отсидел три года и был оправдан). Тут, как говорится, лучше перебдеть. На чём будет строиться обвинительная база в отношении Сафронова, ведомо лишь следователям ФСБ, которые Ивана и «накрыли» на шпионаже в пользу военной разведки Чехии (страна НАТО всё-таки, а значит инфу могли заказать и США). При этом адвокат Сафронова Иван Павлов утверждает, что доказательств, обосновывающих вину в госизмене в уголовном деле нет. «Следствие никак не обосновало свои подозрения по отношению к Ивану. Это отличает это дело от других подобных дел. В нём нет никаких доказательств, ничего того, что могло бы как-то прояснить обоснованность подозрений», – цитирует слова адвоката ТАСС.

              Давайте откровенно. Журналист не является носителем секретов, даже пусть он является информированным человеком в той или иной области. Не в обиду упомянутому Виктору Баранцу, главному редактору журнала «Арсенал Отечества» Виктору Мураховскому, редактору журнала «Национальная оборона» и директору Центра анализа мировой торговли оружием Игорю Коротченко, при всей их осведомлённости и былому опыту военной службы, не добраться до настоящих секретов, представляющих гостайну. Их аналитические способности строятся на известных сведениях помноженных на способность к размышлению и истолкованию того или иного факта в оборонной сфере. Это тоже особый дар, не всякий способен логично объяснить происхождение, способности и возможности вооружений. Но даже благодаря их авторитету заглянуть в папку с грифом «Особо секретно» не получится. А уж их более молодому коллеге Сафронову – тем более.

              Информационное поле военного ведомства сейчас плотно контролирует генерал-майор Игорь Конашенков и подчиненное ему ведомство - Департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ (ДИМК). Без ведома Игоря Евгеньевича не произойдет ни одной утечки информации, а нужную он и его сотрудники дозировано «сливают» в разные издания на свое усмотрение.

              Иван Сафронов, как журналист «Коммерсанта», а потом и «Ведомостей», был в числе приближенных и получал эксклюзивную информацию, которую без всякой угрозы безопасности государству и публиковал со своими выводами и комментариями. У Минобороны к нему не было претензий, в «чёрный список» его не заносили. Что же могло пойти не так, когда сейчас ФСБ заподозрило Сафронова в госизмене?

              Может быть, он что-то сделал не так на своем текущем месте работы, в Роскосмосе?

              Да, Сафронова, достаточно известного журналиста, пригласили в госкорпорацию на должность связанную с информационными технологиями. Однако это именно пиар-технологии, работа на имидж компании, никак не связанная с доступам к каким-то секретным технологиям. Здесь нужно понимать, что существуют различные доступы секретности и в том же «Роскосмосе» в соседних кабинетах могут не знать о профильных разработках своих коллег. А уж пресс-службе представляют для озвучивания только ту информацию, которую утверждает не только начальство, но и структуры безопасности корпорации, там всё выверяется и замарывается при необходимости. Даже будь у Сафронова ключ от сейфа Рогозина, ничего особого он там бы не нашёл. Собственно как и ФСБ, так и давший некоторые комментарии «Роскосмос», утверждают, что деятельность Сафронова, оценивающаяся как государственная измена, не связаны с его последним местом работы в этой госкорпорации. То есть выведать и передать сведения он не мог априори. Тогда что послужило поводом для ареста журналиста?

              Может быть, есть какая-то связь с деятельностью его последнего руководителя – Дмитрия Рогозина? В самом «Роскосмосе», по моим данным, считают, что дело-то не в журналисте, а в их руководителе. Над Дмитрием Олеговичем давно «тучи ходят хмуро» и его деятельность вызывает порой упреки (заметим, справедливые). То воруют на космодроме «Восточный», то с ракетами проблемы. В таком случае любая дискредитация кого-то из ближайших сотрудников бьет и по руководителю ведомства.

              Следствие до сих пор подробно не рассказало, в чем именно обвиняют Сафронова и каковы конкретные доказательства этих обвинений. Хочется надеятся, что причиной задержания журналиста стали вовсе не закулисные игры каких-либо ведомств и служб.


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