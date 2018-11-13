Почему эксперты не сравнивают танки

Взгляд
22 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 11:07  |  vz.ru
Разделы

Как Трампу и Саудовской Аравии удалось обвалить цены на нефть

Дональд Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию за снижение цен на нефтьФото: Shealah Craighead/Zuma/Global Look Press
Причиной резкого падения цен на нефть могла быть сделка США с Саудовской Аравией. Американский президент Дональд Трамп сам провоцирует такие спекуляции. В благодарность за снижение цен на черное золото он даже готов простить саудитам жестокое убийство журналиста в Турции. Неужели дружба Саудовской Аравии с Россией больше ничего не стоит? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Брежнева больше не осуждают за афганскую войну

Советские и афганские военные в 80-е годы XX векаФото: В. Суходольский/РИА Новости
Россия больше не считает ввод войск в Афганистан в 1979 году достойным политического и морального осуждения. Государственная дума готова принять заявление, отменяющее оценку, осуждающую афганскую войну, которая была дана в свое время советским парламентом. Это нужно не только ветеранам той войны, но и всему нашему обществу. Подробности...
Перейти а раздел…

Кремль привлек передовые российские технологии

Сергея Кириенко особо интересовало, как интернет может приносить пользу государствуФото: Владимир Гердо/ТАСС
Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко встретился с представителями IT-сообщества. Речь зашла о будущем Интернета и всей сферы информационных технологий. В перспективе IT-сфера может быть не только локомотивом экономического развития страны, но и подтолкнет модернизацию системы управления на государственном уровне. Подробности...
Перейти а раздел…

Почему главная версия убийства Кеннеди вызывает сомнения

Через несколько секунд президент США Кеннеди будет убитФото: Reuters
55 лет назад в Далласе, штат Техас, был убит 35-й президент США Джон Фицджеральд Кеннеди, один из самых противоречивых, удивительных и популярных политиков в истории этой страны. А его убийство стало главной Меккой конспирологов всех мастей. Каковы основные конспирологические версии этого преступления и почему они выглядят полной чушью? Подробности...
Перейти а раздел…

Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
Перейти а раздел…

Почему эксперты не сравнивают танки

Виктор Сокирко, военный корреспондент
Сейчас на поле дискуссий основные «конкуренты» – новый российский Т-14 «Армата» и американский М1А2 Abrams. Их стравливают в лобовой атаке, и всякий раз «побеждает» то один, то другой. Откуда пошла мода сравнивать «танчики», да и не только их, в виртуальных битвах? Подробности...

Ждем, когда Ищенко закричит «Волки!»

Олег Матвейчев, профессор НИУ-ВШЭ
Для избирателя Владивостока Андрей Ищенко был достаточно темной фигурой, а тогда, в сентябре, на выборах губернатора никто особенно и не пытался рассмотреть за этой фамилией реального человека. Теперь же к нему присмотрелись внимательно. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Британия готова силой отстоять Гибралтар

Никита Коваленко, замредактора отдела политики газеты ВЗГЛЯД
Внутри Испании рассуждают о том, что Мадрид полностью провалил переговоры по Брекситу, не сумев извлечь из них особой выгоды. И тут испанское руководство вспомнило про тот козырь, который оно припасло в рукаве: Гибралтар. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
    Перейти а раздел…

    Кто и как хочет остановить «Северный поток – 2»

    Крупнейшие учения НАТО не напугали, а насмешили

    Обсуждение: 4 комментария

    Как изменили мир русские разведчики-нелегалы

      Перейти а раздел…

      В РЖД показали новые плацкартные вагоны

      Российская студия представила новые вагоны с зонами персонального комфорта, созданные на базе общих и плацкартных. Согласно задумке, пространство должно отвечать всем запросам пассажиров. Внутри вагонов появится возможность отгородиться от соседей. В эксплуатации новые вагоны появятся в 2019 году
      Подробности...
      Обсуждение: 5 комментариев

      В Калифорнии произошел самый разрушительный за историю штата пожар

      Самый разрушительный за всю историю штата Калифорния лесной пожар охватил почти 45 тыс. га. Пламя уничтожило несколько тысяч строений, эвакуированы более 300 тыс. человек, в округе Лос-Анджелес – 170 тысяч. Погибли более трех десятков человек, о судьбе 228 ничего не известно
      Подробности...

      В России отмечается День народного единства

      В воскресенье в России отмечается День народного единства. По традиции Владимир Путин в сопровождении религиозных лидеров возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

        От кого вы впервые узнали о сексе?
        • От родителей

        • От учителя в школе

        • От друзей

        • Из кино и литературы

        • Из интернета

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Дана оценка вины пилотов в гибели человека на ВПП в Шереметьево
          Умер начальник Главного управления Генштаба ВС РФСербия предупредила об угрозе «полной катастрофы» на БалканахГлава Пентагона озвучил требование к России по ДРСМДВ Германии рассказали о чуме для России
          Появилось упоминание об экипаже самой секретной подлодки РоссииИспания поставила Британии ультиматум по ГибралтаруВ Крыму увидели признаки нового майдана на УкраинеВ ГИБДД предложили приравнять некоторые лекарства к алкоголю
          Госдеп призвал передать йеменский порт в Красном море «нейтральной стороне»Опубликованы кадры маневров четырех Су-57 на минимальной дистанцииЭкс-советник Авакова рассказал о пьянстве Порошенко и Кличко во время МайданаВалуев объяснил свой рост и вес опухолью мозга

          Главная тема


          Почему главная версия убийства Кеннеди вызывает сомнения

          строительство газопровода


          Стал известен маршрут европейской части «Турецкого потока»

          военная доктрина


          В Совфеде объяснили идею ответного ядерного удара на использование против России гиперзвукового оружия

          «спонтанное мероприятие»


          Адвокаты обвиняемых в изнасиловании полицейских изложили свою версию событий

          Видео

          «философии управления»


          Названо «значительное преимущество» «Абрамсов» перед российскими танками

          «надменное высокомерие»


          Американской «империи» предрекли крах из-за долгов

          символ изобилия


          «Миф о колбасе» напомнил о развале СССР

          Курильские острова


          Почему никто не сможет помешать Путину заключить мирный договор с Японией

          «провальный мэр»


          Киеву уготована печальная участь

          «Дело Старовойтовой»


          Андрей Бабицкий: Советский Союз уничтожили порядочные и честные люди

          «Отставка Мюллера»


          Дмитрий Дробницкий: спецпрокурор США вмешивался в политику Великобритании

          «Ошибка Порошенко»


          Сергей Худиев: президент Украины попробовал командовать церковью

          на ваш взгляд


          Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?


          Виктор Сокирко

          Почему эксперты не сравнивают танки

          Виктор Сокирко
          военный корреспондент
          		 22 ноября 2018, 10:16

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Излюбленная тема мало-мальски сведущих в танкостроении экспертов – это сравнение бронированных машин. Тут дискуссий наберется на сотню диссертаций. При этом схожих мнений практически не бывает, у каждого складывается свое представление о конкретных танках, выставленных для конкуренции. А вот как определить, какой из них лучше, не совсем понятно, даже при наличии всех ТТХ и вооружений.

          Сейчас на поле дискуссий основные «конкуренты» – новый российский Т-14 «Армата» и американский М1А2 Abrams. Их стравливают в лобовой атаке, и всякий раз «побеждает» то один, то другой. И это при том, что ни одного случая реального боя между этими танками не было.

          Откуда пошла мода сравнивать «танчики», да и не только их, в виртуальных битвах?

          – Эксперта, как и танкиста, отличает, прежде всего, уровень подготовки, – считает медиаконсультант Александр Зимовский. – Солидный диванный танкист-аналитик, с сигарой и бокалом коньяка в руке, не станет анализировать действия двух боевых машин на поле боя. Он оперирует сразу танковыми армиями. Ну, на худой конец, бригадами.

          Эксперт-игроман, который сам себе и механик-водитель, и радист, и заряжающий, в свою очередь, не мыслит категориями танковых сражений. Ему лишь бы борт не подставить под выстрел.

          Фото: Саид Царнаев/РИА Новости

          Объединяет эти два вида экспертов обычно лишь напрочь отсутствующий опыт строевой танковой службы. Отсюда глубокомысленные замечания про «срок жизни танка в бою 30 минут» и «десять Абрамсов уничтожили две иракских танковых дивизии Т-72».

          Есть классическая книга Виктора Курочкина «На войне как на войне» и одноименное кино, снятое как раз ровно 50 лет назад. Книга автобиографическая. Автор был назначен командиром Су-85 в июне 1943 года, а выбыл по ранению из действующей армии в конце января 1945 года. Полтора года в самоходке. Какие «полчаса боя»? Поэтому надо сразу исключать «экспертов», которые лепят штамп на штамп, да ещё штампом припечатывают.

          О чём можно говорить с людьми, которые не читали «Taschenbuch der Panzer 1943–1957» (карманный справочник бронетехники «мягкая книга танков»)? Которые не знают, что по штату в самоходно-артиллерийском полку было всего 16, а то и 12 боевых машин?

          Известен случай, когда в современное танковое подразделение пригласили нескольких блогеров-танковедов. Ни один из них не смог самостоятельно запустить двигатель «древнего», как они любят писать, Т-72. Но в движении больших масс танков все они были корифеи и знали наизусть калибр пушки Абрамса.

          На запрос «Т-90 против Абрамса» Гугл выдаёт почти полмиллиона ссылок. То есть, по максимуму, авторами можно укомплектовать экипажи 150 000 танков. В штате всех армий мира нет такого количества танков, сколько имеется по ним экспертов. Тем не менее при оценке анализа, проведенного экспертами, всегда надо учитывать следующее.

          Эксперты не сравнивают танки! Эксперты сравнивают табличные данные, ТТХ.

          Посчитал лошадиные силы, прикинул миллиметры брони, добавил волшебные слова «динамическая броня» и «урановый сердечник» – всё! Готов анализ, Абрамс победил, Т-90 проиграл. Наоборот тоже бывает, не обольщайтесь.

          «Знатоки» танков – это в чистом виде Остап Бендер в Васюках: «Что же мы видим, товарищи? Мы видим, что блондин играет хорошо, а брюнет играет плохо. И никакие лекции не изменят этого соотношения сил, если каждый индивидуум в отдельности не будет постоянно тренироваться в шашк… то есть я хотел сказать – в шахматах…».

          – Танк, он и есть танк, в нем сами знаете что главное, – рассказывал командир 4-й гвардейской танковой дивизии генерал-майор Сергей Куроленко (2006–2009, в последующем начальник Академии Генштаба). – Однозначно, что танк сильнее боевой машины пехоты, как лошадь сильнее осла, хотя первые обе гусеничные, а вторые копытные, но известны случаи, когда БМП поражала танк, а осел был выносливее лошади.

          Сравнивать можно лишь по конкретной ситуации, а не по заложенным техническим характеристикам или вооружению, у каждого танка есть свои особенности.

          И если, для примера, легендарный Т-34 уступал лобовой броней немецкому «Тигру» самой мощной 4-й серии, то с его предшественниками расправлялся довольно легко. А вот советский танк КВ-2 со своей 152-мм пушкой колол «Тигров», как орехи. Но его скорость по пересеченной местности не превышала 17 км/ч, а тяжелые штурмовые «Тигры» вообще подвозили на железнодорожных эшелонах как можно ближе к передовой из-за их крайней медлительности.

          «Тридцатьчетверка» же с ветерком прогулялась до Берлина. Поэтому любые сравнения танков крайне относительны, каждый из них имеет свое предназначение.

          Броня крепка, танки быстры, калибр тоже имеет значение, но ведь кто-то сидит там внутри, управляет, целится и стреляет. Это человеческий фактор стальной башни, который тоже нужно учитывать, но он редко берется в расчет экспертами, привыкшими считать миллиметры и лошадиные силы, продолжающими спорить, что же здесь первично – курица или яйцо.

          Тем не менее именно хорошо обученный экипаж танка во многом решает исход противостояния с противником. В том числе большое значение имеет психологическая подготовка и уверенность в надежности техники и вооружения боевой машины.

          – Известен случай из истории Великой Отечественной войны, когда в 1942 году экипаж одного лишь танка КВ-1 под командованием лейтенанта Коновалова уничтожил 16 немецких танков, десятки единиц автомобилей и бронетранспортеров и на сутки остановил продвижение целой неприятельской дивизии, – рассказывает увлекающийся игрой World of Tanks, служивший «срочку» в танковых войсках в Германии Константин Белоусов. – Все анализы и выводы по качеству того или иного танка строятся исключительно на их характеристиках, большей частью без подкрепления реальными боестолкновениями и уж точно без оглядки на подготовленность самих танкистов.

          Тому же танку лейтенанта Коновалова было суждено гореть уже в первые минуты боя, но оглушенный экипаж не просто продолжал сражаться, но и подбил такое количество бронетехники противника. Представляю, каково им было в гари и дыму, когда каждую минуту в башню попадали снаряды. Но! Выстояли.

          Может, и не совсем правильное сравнение, однако даже в компьютерной танковой «стрелялке» побеждает не тот, кто выбрал более мощный танк, а тот, у кого лучше реакция и отсутствие страха быть «подбитым».

          Еще немного танковых сравнений, с одной лишь констатацией фактов.

          Ставший популярным до международного уровня «Танковый биатлон» в августе 2018 года принес уверенную победу российским танкистам. Все участники выступали на российских Т-72Б с 800-сильным двигателем, за исключением китайцев, которые привезли на соревнования свой «Тип 96А», у которого 1200 «кобыл под капотом». Запаниковали индусы, мол, китайцы жульничают и используют «перекрашенную зебру».

          Финальная гонка на предельных возможностях боевых машин прошла со значительным отрывом российского танка. Ну что, сравним Т-72Б с «Тип 96А»? Ау, эксперты!


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

          Другие мнения

          Ждем, когда Ищенко закричит «Волки!»

          Олег Матвейчев, профессор НИУ-ВШЭ
          Для избирателя Владивостока Андрей Ищенко был достаточно темной фигурой, а тогда, в сентябре, на выборах губернатора никто особенно и не пытался рассмотреть за этой фамилией реального человека. Теперь же к нему присмотрелись внимательно. Подробности...
          Обсуждение: 6 комментариев

          Британия готова силой отстоять Гибралтар

          Никита Коваленко, замредактора отдела политики газеты ВЗГЛЯД
          Внутри Испании рассуждают о том, что Мадрид полностью провалил переговоры по Брекситу, не сумев извлечь из них особой выгоды. И тут испанское руководство вспомнило про тот козырь, который оно припасло в рукаве: Гибралтар. Подробности...
          Обсуждение: 4 комментария

          Современный мир больше не управляется телевизором

          Андрей Тесля, кандидат философских наук, БФУ имени И. Канта, Калининград
          Удивляет, правда, сколь много времени отнимает телевидение у тех, у кого оно вызывает тошноту и рвоту. Хотя, с другой стороны, мазохизм – дело личных предпочтений, и не нам ставить это им в упрек, ведь мы сами выбираем свою френдленту. Подробности...
          Обсуждение: 12 комментариев

          Как токсичный Янукович Майдан организовал

          Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
          Настоящие патриоты, а не называющие себя так члены секты Свидетелей Майдана, надеются, что когда-нибудь люди, организовавшие переворот, ответят по закону. Однако на скамье подсудимых должен оказаться и «ростовский сиделец». Подробности...
          Обсуждение: 6 комментариев

          Как мэр Екатеринбурга с челябинцами поссорился

          Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
          У нас с советских времен считается, что «там, где раньше тигры, гм, испражнялись, мы проложим магистрали!» – и порядок. Большой инфраструктурный объект – это не просто способ освоить бюджет и дать своим заработать. Подробности...
          Обсуждение: 5 комментариев

          С кем была бы сегодня Галина Старовойтова

          Андрей Бабицкий, журналист
          Галина Васильевна была приятным в общении человеком – воспринимавшим нас, журналистов, как своих союзников. Но в той области, где Галина Васильевна была дипломированным специалистом, и она сама, и ее соратники наломали немало дров. Подробности...
          Обсуждение: 32 комментария

          Почему Порошенко не стоило связываться с религией

          Сергей Худиев, публицист, богослов
          Когда две трети людей, которых вы хотели единою светлою волей сковать, просто отказались играть с вами в эти игры – назвать это успешным объединением трудно. В чем причины такого провала? Подробности...
          Обсуждение: 11 комментариев

          Куда позовет труба Макрона и Меркель

          Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
          Идея, с которой носится Макрон как со своей собственной и которую благосклонно приветствует Меркель, вообще-то заложена в Договоре о создании Евросоюза. Так как насчет двух армейских структур? Выдержит ли Боливар двоих? Подробности...
          Обсуждение: 7 комментариев

          Чиновники переехали в дома со стеклянными стенами

          Антон Крылов, журналист
          Зачем начальнику нарисованный в «Фотошопе» отчет об убранном мусоре или построенной детской площадке, когда он может отправить дрон, который через несколько минут в прямом эфире покажет происходящее на объекте? Подробности...
          Обсуждение: 16 комментариев

          Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............