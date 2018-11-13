Почему эксперты не сравнивают танки

Излюбленная тема мало-мальски сведущих в танкостроении экспертов – это сравнение бронированных машин. Тут дискуссий наберется на сотню диссертаций. При этом схожих мнений практически не бывает, у каждого складывается свое представление о конкретных танках, выставленных для конкуренции. А вот как определить, какой из них лучше, не совсем понятно, даже при наличии всех ТТХ и вооружений.

Сейчас на поле дискуссий основные «конкуренты» – новый российский Т-14 «Армата» и американский М1А2 Abrams. Их стравливают в лобовой атаке, и всякий раз «побеждает» то один, то другой. И это при том, что ни одного случая реального боя между этими танками не было.

Откуда пошла мода сравнивать «танчики», да и не только их, в виртуальных битвах?

– Эксперта, как и танкиста, отличает, прежде всего, уровень подготовки, – считает медиаконсультант Александр Зимовский. – Солидный диванный танкист-аналитик, с сигарой и бокалом коньяка в руке, не станет анализировать действия двух боевых машин на поле боя. Он оперирует сразу танковыми армиями. Ну, на худой конец, бригадами.

Эксперт-игроман, который сам себе и механик-водитель, и радист, и заряжающий, в свою очередь, не мыслит категориями танковых сражений. Ему лишь бы борт не подставить под выстрел.

Объединяет эти два вида экспертов обычно лишь напрочь отсутствующий опыт строевой танковой службы. Отсюда глубокомысленные замечания про «срок жизни танка в бою 30 минут» и «десять Абрамсов уничтожили две иракских танковых дивизии Т-72».

Есть классическая книга Виктора Курочкина «На войне как на войне» и одноименное кино, снятое как раз ровно 50 лет назад. Книга автобиографическая. Автор был назначен командиром Су-85 в июне 1943 года, а выбыл по ранению из действующей армии в конце января 1945 года. Полтора года в самоходке. Какие «полчаса боя»? Поэтому надо сразу исключать «экспертов», которые лепят штамп на штамп, да ещё штампом припечатывают.

О чём можно говорить с людьми, которые не читали «Taschenbuch der Panzer 1943–1957» (карманный справочник бронетехники «мягкая книга танков»)? Которые не знают, что по штату в самоходно-артиллерийском полку было всего 16, а то и 12 боевых машин?

Известен случай, когда в современное танковое подразделение пригласили нескольких блогеров-танковедов. Ни один из них не смог самостоятельно запустить двигатель «древнего», как они любят писать, Т-72. Но в движении больших масс танков все они были корифеи и знали наизусть калибр пушки Абрамса.

На запрос «Т-90 против Абрамса» Гугл выдаёт почти полмиллиона ссылок. То есть, по максимуму, авторами можно укомплектовать экипажи 150 000 танков. В штате всех армий мира нет такого количества танков, сколько имеется по ним экспертов. Тем не менее при оценке анализа, проведенного экспертами, всегда надо учитывать следующее.

Эксперты не сравнивают танки! Эксперты сравнивают табличные данные, ТТХ.

Посчитал лошадиные силы, прикинул миллиметры брони, добавил волшебные слова «динамическая броня» и «урановый сердечник» – всё! Готов анализ, Абрамс победил, Т-90 проиграл. Наоборот тоже бывает, не обольщайтесь.

«Знатоки» танков – это в чистом виде Остап Бендер в Васюках: «Что же мы видим, товарищи? Мы видим, что блондин играет хорошо, а брюнет играет плохо. И никакие лекции не изменят этого соотношения сил, если каждый индивидуум в отдельности не будет постоянно тренироваться в шашк… то есть я хотел сказать – в шахматах…».

– Танк, он и есть танк, в нем сами знаете что главное, – рассказывал командир 4-й гвардейской танковой дивизии генерал-майор Сергей Куроленко (2006–2009, в последующем начальник Академии Генштаба). – Однозначно, что танк сильнее боевой машины пехоты, как лошадь сильнее осла, хотя первые обе гусеничные, а вторые копытные, но известны случаи, когда БМП поражала танк, а осел был выносливее лошади.

Сравнивать можно лишь по конкретной ситуации, а не по заложенным техническим характеристикам или вооружению, у каждого танка есть свои особенности.

И если, для примера, легендарный Т-34 уступал лобовой броней немецкому «Тигру» самой мощной 4-й серии, то с его предшественниками расправлялся довольно легко. А вот советский танк КВ-2 со своей 152-мм пушкой колол «Тигров», как орехи. Но его скорость по пересеченной местности не превышала 17 км/ч, а тяжелые штурмовые «Тигры» вообще подвозили на железнодорожных эшелонах как можно ближе к передовой из-за их крайней медлительности.

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«Тридцатьчетверка» же с ветерком прогулялась до Берлина. Поэтому любые сравнения танков крайне относительны, каждый из них имеет свое предназначение.

Броня крепка, танки быстры, калибр тоже имеет значение, но ведь кто-то сидит там внутри, управляет, целится и стреляет. Это человеческий фактор стальной башни, который тоже нужно учитывать, но он редко берется в расчет экспертами, привыкшими считать миллиметры и лошадиные силы, продолжающими спорить, что же здесь первично – курица или яйцо.

Тем не менее именно хорошо обученный экипаж танка во многом решает исход противостояния с противником. В том числе большое значение имеет психологическая подготовка и уверенность в надежности техники и вооружения боевой машины.

– Известен случай из истории Великой Отечественной войны, когда в 1942 году экипаж одного лишь танка КВ-1 под командованием лейтенанта Коновалова уничтожил 16 немецких танков, десятки единиц автомобилей и бронетранспортеров и на сутки остановил продвижение целой неприятельской дивизии, – рассказывает увлекающийся игрой World of Tanks, служивший «срочку» в танковых войсках в Германии Константин Белоусов. – Все анализы и выводы по качеству того или иного танка строятся исключительно на их характеристиках, большей частью без подкрепления реальными боестолкновениями и уж точно без оглядки на подготовленность самих танкистов.

Тому же танку лейтенанта Коновалова было суждено гореть уже в первые минуты боя, но оглушенный экипаж не просто продолжал сражаться, но и подбил такое количество бронетехники противника. Представляю, каково им было в гари и дыму, когда каждую минуту в башню попадали снаряды. Но! Выстояли.

Может, и не совсем правильное сравнение, однако даже в компьютерной танковой «стрелялке» побеждает не тот, кто выбрал более мощный танк, а тот, у кого лучше реакция и отсутствие страха быть «подбитым».

Еще немного танковых сравнений, с одной лишь констатацией фактов.

Ставший популярным до международного уровня «Танковый биатлон» в августе 2018 года принес уверенную победу российским танкистам. Все участники выступали на российских Т-72Б с 800-сильным двигателем, за исключением китайцев, которые привезли на соревнования свой «Тип 96А», у которого 1200 «кобыл под капотом». Запаниковали индусы, мол, китайцы жульничают и используют «перекрашенную зебру».

Финальная гонка на предельных возможностях боевых машин прошла со значительным отрывом российского танка. Ну что, сравним Т-72Б с «Тип 96А»? Ау, эксперты!