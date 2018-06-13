В США объяснили замену Ираком американских «Абрамсов» на российские Т-90

Иракская бронетанковая бригада заменила купленные у Соединенных Штатов танки «Абрамс» (Abrams) российскими Т-90 по геополитическим причинам, пишет Military Times.

Решение об отказе от американских танков произошло после жалоб со стороны США на то, что танки «Абрамс» оказались в руках бойцов, поддерживаемых Ираном. Благодаря тому, что Ирак отдал предпочтение танкам Т-90, Россия может расширить свое влияние в регионе, говорится в статье Military Times.

Старший сотрудник вашингтонского аналитического фонда «Наследие» Джеймс Филлипс отметил, что таким образом Ирак напомнил США, что они не обладают монополией на танки и что Багдад может получить их и от России. «Это лишает США рычагов влияния и увеличивает возможности Багдада в будущем», – добавил он.

6 июня минобороны Ирака официально объявило о получении 29 танков Т-90 из России. Первые танки Т-90С Ирак получил от России в феврале этого года. В общей сложности Россия планирует поставить Ираку 73 машины.

За последние несколько лет США передали Ираку около 140 Abrams. СМИ отмечали, что в целом Abrams показали себя в Ираке не с лучшей стороны.