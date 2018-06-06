Ирак получил 29 российских танков

Минобороны Ирака официально объявило о получении 29 танков Т-90 из России.

Все танки поступили на вооружение 35-й бригады иракской армии, сообщает WarJournal, публикуя фотографию полученных машин.

Первые танки Т-90С Ирак получил от России в феврале этого года, всего предполагается поставка 73 машин.