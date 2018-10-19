В США сравнили «Армату» и израильскую «Меркаву»

Российский танк «Армата» обладает лучшей выживаемостью, защитой и маневренностью, чем израильская «Меркава», но уступает с точки зрения совершенства аппаратуры и способности экипажа следить за окружающей обстановкой, пишет портал The National Interest.

В статье отмечается, что в процессе испытаний новейшего вооружения Россия якобы может отправить в Сирию танки Т-14, поэтому издание моделирует ситуацию, при которой может произойти боестолкновение между «Арматой» и «Меркавой».

По итогам сравнения издание приходит к выводу, что Т-14 имеет более продвинутую в некоторых отношениях современную систему защиты, чем «Меркава», и при этом обладает необитаемой башней. Кроме того, российский танк отличает превосходная подвижность, что делает его быстрее и маневреннее относительно «огромной израильской машины», передает РИА «Новости».

Также, с учетом активных систем защиты, динамической и пассивной многослойной брони «Армата», вероятно, сможет обеспечить лучшую выживаемость экипажа по сравнению с «Меркавой», которая, в свою очередь, является более живучей боевой машиной, чем немецкий Leopard 2 или американский M1 Abrams, указывает портал.

В то же время израильский танк почти наверняка сохранит свое преимущество над Т-14 с точки зрения совершенства аппаратуры и возможностей экипажа отслеживать боевую обстановку. Однако что новейшие системы наблюдения не менее уязвимы для вражеского огня, чем старые оптические приборы, поэтому данная проблема актуальна для любых танков.

При этом необитаемая башня, считает автор, является одним из недостатков «Арматы», так как, по его словам, командир машины ограничен в своих возможностях наблюдать за окружающей обстановкой. Данную проблему можно было бы решить при помощи системы виртуального обзора, наподобие израильской системы Iron Vision. Сейчас такая технология на нынешних версиях «Арматы» не применяется, уверен автор материала. Однако подобная система может в конечном итоге появиться, заключает он.

Ранее немецкий журнал Focus рассказал о предпринимаемых Великобританией попытках создать соперника «самому современному боевому танку в мире» – российскому танку Т-14 на базе универсальной гусеничной платформы «Армата».