В Германии признали «Армату» самым современным боевым танком в мире

Немецкий журнал Focus рассказал о предпринимаемых Великобританией попытках создать соперника «самому современному боевому танку в мире» – российскому танку Т-14 на базе универсальной гусеничной платформы «Армата».

Журнал называет Т-14 «самым современным боевым танком в мире» и отмечает, что в связи с его появлением западные страны занялись разработкой «равного ему соперника», модернизируя свой устаревший парк вооружения, передает РИА «Новости».

Так, в начале октября британский оборонный концерн BAE Systems представил прототип танка «Черная ночь», который разработан на основе боевой машины Challenger 2, первые образцы которой сошли с конвейера еще в 1994 году, отмечает издание.

В статье говорится, что разработчики планируют улучшить боевые характеристики Challenger 2 при помощи установки системы ночного видения и нового комплекса защиты, который, как ожидается, будет распознавать и ликвидировать противотанковые ракеты противника.

При этом новое орудие для танка создавать пока не планируется, хотя, как отмечает издание, оно считается устаревшим и его способность пробить лобовую броню «Арматы» вызывает сомнения.

В итоге автор статьи пришел к выводу, что для создания достойного соперника для «Арматы» западным странам еще понадобится «определенное время».

Напомним, о планах Великобритании модернизировать танки Challenger 2 стало известно в конце сентября.