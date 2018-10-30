В США нашли «преимущество» Abrams перед российскими танками

Американский портал National Interest считает, что у танков США M1 Abrams есть преимущество перед российскими танками.

Таким преимуществом National Interest называет навигационную систему Blue Force Tracker, которая позволяет в реальном времени отслеживать положение союзных сил и предоставляет информацию на уровнях от бригады до боевых машин, передает РИА «Новости».

NI пишет, что командиры получают возможность быстро реагировать на изменяющуюся обстановку, увеличивается скорость маневров, сокращается время, необходимое для ориентирования войск относительно друг друга. Blue Force Tracker есть почти у каждого M1 Abrams.

Портал отмечает, что в российских танках используются комплекс Р-168 и навигационная система «Азимут». Р-168 обеспечивает голосовую связь и передачу данных между всеми танками в пределах 30 км, «Азимут» состоит из приемника ГЛОНАСС, электронного компаса и ряда датчиков. Р-168 и «Азимут» связаны между собой. Российским танкам приходится перемещаться «с помощью радиокоманд или карты», пишет NI.

NI считает, что российские средства не позволяют отслеживать положение своих подразделений так же эффективно, как американские, хотя и удовлетворяют потребностям российской «философии управления» войсками.

National Interest заявляет, что США, «по-видимому, сохраняют значительное преимущество в этой области».

Напомним, в National Interest сравнивали Abrams и «Армату». Утверждалось, что характеристики у Т-14 и Abrams примерно одинаковые, и ни один из этих танков не будет обладать непревзойденными преимуществами. Но Abrams за счет «более совершенных приборов обнаружения» и «более высокого уровня подготовки» будет иметь небольшое преимущество.