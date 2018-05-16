СМИ пофантазировали об итогах боя «Арматы» и нового «Абрамса»

Американское издание National Interest сравнило возможности российского танка Т-14 «Армата» с новой версией американского «Абрамса», выяснив, какая из этих машин победит в бою.

Издание отмечает, что к середине 20-х годов американские танковые войска будут иметь на вооружении новые M1A2 SEP v.4 «Абрамс», которые в сравнении с моделями SEP v.2 и SEP v.3 получат усовершенствованные приборы обнаружения, лучшую защиту и сетевые возможности, передает «ИноСМИ».

Т-14, пишет американское издание, обладает современными системами защиты, оснащен необитаемой башней и имеет отличные характеристики маневренности.

Специалист по обезвреживанию взрывных устройств в Центре повышения квалификации вооруженных сил Швейцарии и командир танковой роты капитан Стефан Бюлер утверждает, что «Армата» обладает лучшими показателями по удельной мощности на единицу веса при одинаковой нагрузке на грунт, поэтому «Армата» более маневренна и подвижна, чем «Абрамс».

Также российская машина использует сочетание активных систем защиты, реактивной брони и пассивной многослойной брони, поэтому надежнее может защитить экипаж в сравнении с западными машинами. Преимущества по живучести дает и необитаемая башня «Арматы».

«Основываясь на всех этих соображениях, мы должны сделать заключение о том, что Т-14 «Армата» обеспечивает экипажу более высокую степень защиты по сравнению с западными танками», – заявил Бюлер.

«Абрамс», однако, сохранит преимущества в приборах обнаружения. Кроме того, эксперт считает, что у необитаемой башни есть недостаток – командир не может высунуть голову наружу, чтобы лучше оценить ситуацию; однако проблему помогут разрешить технологии.

В итоге издание приходит к выводу, что характеристики у Т-14 и «Абрамса» примерно одинаковые, и ни один из этих танков не будет обладать непревзойденными преимуществами. Но «Абрамс» за счет «более совершенных приборов обнаружения» и «более высокого уровня подготовки» дадут США небольшое преимущество.

В июле 2017 года американский эксперт заявил, что Соединенным Штатам нужно срочно наращивать производство танков, чтобы не проиграть танковую войну России.

В марте прошлого года в Пентагоне признали, что США больше не располагают «танками мирового класса», как это было в течение «многих, многих лет».

Британская разведка признавала российский Т-14 «Армата» революцией в танкостроении, с которой бессилен пока тягаться английский ВПК.

Само издание National Interest писало, что «Абрамсу» раньше не было равных, но теперь можно говорить, что «Армата» способна сразиться с американцем на равных.

Эксперты журнала Business Insider также сравнили «Армату» и «Абрамс» – и пришли к выводу, что американская армия нуждается в модернизации систем танковой защиты.