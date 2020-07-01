Участок для голосования по Конституции открылся в Вашингтоне

Участок для голосования по поправкам в Конституцию открылся в посольстве России в Вашингтоне. Как сообщил статс-секретарь, замглавы МИД Евгений Иванов, на участках за рубежом проголосовали уже более 8 тыс. человек. Он напомнил, что за границей среда, 1 июля, является рабочим днем.

Дипломат отметил также, что голосование проходит спокойно, каких-либо сигналов о нарушениях не поступало.

Кроме того, Иванов заявил, что процедура голосования по Конституции подвергается целенаправленным попыткам дискредитации на участках за рубежом, передает РИА «Новости».

«Наблюдаем единичные, но осознанные попытки дискредитации процедуры голосования путем неоднократного участия в нем, в том числе с использованием портала госуслуг. Причем это зачастую подается под эгидой того, что [голосующие] хотят показать так называемые узкие места, но это, очевидно совершенно, провокационные действия», – отметил дипломат.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в России с 25 июня по 1 июля. До основного дня – среды, 1 июля, – проходило голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».

Голосование проходит при высокой явке. К 14.35 мск явка по всей стране превысила 60%. Итоговая явка на онлайн-голосовании превысила 93%.

Политолог Олег Матвейчев в комментарии газете ВЗГЛЯД ранее отметил, что явка на голосовании уже превысила показатель на голосовании по Конституции в 1993 году. Он напомнил, что тогда в голосовании участвовали чуть более 54% избирателей.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД