Политолог: Явка на голосовании по Конституции превысила показатель 1993 года

«Большое число наблюдателей положительно сказывается на соблюдении процедуры голосования, а показатель явки уже выше, чем на голосовании по Конституции в 1993 году», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев, комментируя ход голосования по поправкам к Конституции в финальный день 1 июля.

«Что касается явки, то достигнутые показатели уже преодолели результат на голосовании по принятию проекта Конституции в 1993 году. Тогда было чуть более 54%, сейчас – 56%. Соответственно, до конца дня цифра по явке будет еще выше. На мой взгляд – это очень хороший показатель», – сказал профессор Высшей школы экономики, политолог Олег Матвейчев.

«Также хочу отметить ситуацию на участках. Там, где я голосовал – абсолютный порядок: все в масках, перчатках, есть санитайзеры и запас питьевой воды. При этом социальная дистанция соблюдается несмотря на огромное количество наблюдателей», – добавил собеседник.

По мнению эксперта, большое число наблюдателей положительно сказывается на соблюдении процедуры голосования.

«По этой же причине фиксируется незначительное количество нарушений. В основном – это попытки двойного голосования. Они происходят в том случае, если информация об уже проголосовавших поступает на другие участки недостаточно быстро. Кроме того, некоторые председатели комиссий не всегда сверяются со списками, где отмечены ранее проголосовавшие», пояснил политолог.

«Но таким случаев – единицы, потому на легитимность голосования они не влияют», – заключил Матвейчев.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам к Конституции проходит в России с 25 июня по 1 июля. Средняя явка по России на 11.00 мск составила 56,28%. Итоговая явка на онлайн-голосовании превысила 93%.

За голосованием наблюдают более 526 тыс. граждан, в том числе – представили оппозиционных организаций.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД