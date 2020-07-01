Политолог: Явка на голосовании по Конституции превысила показатель 1993 года

Взгляд
1 июля, среда  |  Последнее обновление — 13:21  |  vz.ru
Разделы

Греф дал сомнительный прогноз курса рубля

Герман ждет 60 рублей за доллар к концу года Фото: Сергей Коньков/ТАСС
Российский рубль скоро существенно вырастет – вплоть до тех значений, которые имел до коронавирусного кризиса в экономике. По крайней мере, такой прогноз делает глава Сбербанка Герман Греф. Чем он аргументирует свой оптимизм и почему другие экономисты с ним не согласны? Подробности...
Перейти а раздел…

Провокаторы испытывают на прочность голосование по поправкам

Израильтянка утверждает, что ей удалось обмануть российскую избирательную системуФото: с личной страницы на Facebook
Все время, пока идет голосование по поправкам в Конституцию, различные оппозиционеры стараются нащупать уязвимости в новых системах голосования. Один из способов – попытаться проголосовать несколько раз различными способами, в том числе из-за рубежа. Как относиться к попыткам взлома избирательной системы и как следует наказывать подобных провокаторов? Подробности...
Перейти а раздел…

Как «поправить» детство российских детей

Заинтересовать детей педагоги могут не только техникойФото: Артем Геодакян/ТАСС
Педагоги все чаще говорят о необходимости «переизобретения детства» – работы с детьми после отмены противоэпидемических ограничений. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД побывал в Челябинской области и узнал, какой именно опыт вынесли дети и преподаватели из долгих месяцев карантина. А также о том, что из этого опыта следует оставить для дальнейшей школьной и внеклассной жизни. Подробности...
Перейти а раздел…

Германский милитаризм подал голос впервые после Второй мировой

Ливийская гражданская война оказалась для Германии хорошим поводом вспомнить о роли военной силыФото: Karine Pierre/Reuters
Без преувеличения сенсационное – и мало замеченное – высказывание сделал один из серьезных немецких политиков и дипломатов. Европа, заявил он, должна научиться «языку силы», чтобы отстаивать важные для себя интересы. Нет сомнений, что дипломат имеет в виду прежде всего возрождение военных возможностей Германии. Откуда у него возникли такие мысли? Подробности...
Перейти а раздел…

Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
Перейти а раздел…

Джокер как инструкция к Революции

Владимир Можегов, публицист
Голливуд на глазах меняет культурный код целой нации, а то и всего мира. Этот сегодняшний коллективный Карл Маркс жаждет новой мировой революции. Поджигать Америку, петь музыку революции, «видеть мир в огне» и ввергать его в хаос. Подробности...

Русскому человеку пора валить назад – в Родину

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Жизнь в России подразумевает короткие сроки планирования, а то и вообще – внезапные решения, типа – а давай поедем в Сочи в воскресенье? Можно называть это иррациональным мышлением, но последние события показывают, что русский подход оказался самым практичным и естественным. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

В начале войны экипажам Т-34 требовалось особенное мужество

Тимур Шерзад, журналист
В июне 1940 года со сборочной линии харьковского завода сошли первые серийные танки Т-34. Но от новейшего и, как следствие, довольно «сырого» танка до боевой машины Победы был еще немалый путь – и «тридцатьчетверке» предстояло его пройти. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария
    Перейти а раздел…

    США и Китай бьются за Гонконг

    Что сохранилось русского на Аляске

    Для Саакашвили открыли дорогу во власть

      Перейти а раздел…

      Открыт Ржевский мемориал Советскому солдату

      Президенты России и Белоруссии открыли монумент Советскому солдату подо Ржевом – красивый, эмоционально насыщенный и уникальный по исполнению памятник. Пятиметровая скульптура словно «вырастает» из кургана.
      Подробности...

      Россияне опробовали голосование рядом с домом

      Голосование по поправкам к Конституции проходит в необычных условиях – на выходе из пандемии. Одной из альтернативных форм подачи бюллетеней, предложенных в целях безопасности, стало голосование в буквальном смысле в шаговой доступности – во дворе
      Подробности...

      В Москве прошел парад в честь 75-й годовщины Победы

      24 июня на Красной площади в Москве прошел главный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 14 тыс. военнослужащих из России и 13 иностранных государств, а также свыше 200 единиц техники, в том числе новейшей
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

        #МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

        «Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

          Перейти а раздел…
          Куда бы вы хотели поехать путешествовать по России?
          • Побережье Черного моря (Крым, Анапа, Сочи и т.д.)

          • Побережье Балтийского моря (Калининградская область, Петербург)

          • Центральная Россия (Москва и города Золотого кольца)

          • Северный Кавказ

          • Север России (Архангельск, Вологда, Соловки и т.д.)

          • Сибирь

          • Дальний Восток

          • В иные места (указать в комментариях)

          Как вы относитесь к вывешиванию флага ЛГБТ на здании посольства США?
          • С возмущением

          • С одобрением

          • С безразличием

          Как вы оцениваете вероятность начала полномасштабной войны против России в ближайшие несколько лет?
          • Это невозможно

          • Вероятность низкая

          • Вероятность средняя

          • Вероятность весьма велика

            Перейти а раздел…

            Как обезопасить себя от смертельного ДТП?

            Насколько выгодно переводить машину с бензина на газ?

            Как ухаживать за автомобилем во время самоизоляции

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Явка на голосовании по Конституции превысила 57,4%
              Сенат США внес санкции против «Северного потока – 2» в проект оборонного бюджетаПодсчитаны потери российских миллиардеров за первое полугодиеУмер заслуженный артист России Виктор ПроскуринВ Конгрессе допустили переброску войск США в Польшу и другие страны Европы
              Трамп утвердил план вывода части войск США из ГерманииГазпром передал Польше полтора миллиарда долларовКого и зачем призывают на военные сборы?В России подтвердили 6,6 тыс. новых случаев коронавируса
              Шредер назвал санкции против «Северного потока – 2» нападением на экономику ЕвропыРоссия лишает Запад возможности создания фейков в СирииАдвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле о ДТПСкульптор описал символическое значение Ржевского мемориала

              Главная тема


              Китай усмиряет Гонконг по уже проверенному образцу

              торговля оружием


              В России объяснили, почему США не могут перекупить у Турции С-400

              рост турпотока


              Названы самые недооцененные туристические места России

              «Предложение прямо с плеча»


              Пранкеры от имени Чичваркина наняли Боню ругать Конституцию

              Видео

              союзники по НАТО


              СМИ: Трамп оскорблял Меркель во время телефонных разговоров

              новый тренд


              Польская молодежь меняет свое мнение о России

              либеральная идеология


              Бразильская битва с коронавирусом дает важный урок для России

              важное заявление


              Германский милитаризм подал голос впервые после Второй мировой

              до и после


              Андрей Манчук: Европа сливает Украину

              крупный скандал


              Анна Долгарева: В современном мире прав тот, кто якобы угнетен

              неподсудная «элитка»


              Сергей Мардан: Дело Серебренникова несет метастазы по всему организму общества

              викторина


              Как мировые лидеры выглядели в детстве?

              на ваш взгляд


              Как вы относитесь к вывешиванию флага ЛГБТ на здании посольства США?

              Политолог: Явка на голосовании по Конституции превысила показатель 1993 года

              1 июля 2020, 12:36

              Текст: Олег Исайченко

              Версия для печати

              «Большое число наблюдателей положительно сказывается на соблюдении процедуры голосования, а показатель явки уже выше, чем на голосовании по Конституции в 1993 году», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев, комментируя ход голосования по поправкам к Конституции в финальный день 1 июля.

              «Что касается явки, то достигнутые показатели уже преодолели результат на голосовании по принятию проекта Конституции в 1993 году. Тогда было чуть более 54%, сейчас – 56%. Соответственно, до конца дня цифра по явке будет еще выше. На мой взгляд – это очень хороший показатель», – сказал профессор Высшей школы экономики, политолог Олег Матвейчев.  

              «Также хочу отметить ситуацию на участках. Там, где я голосовал – абсолютный порядок: все в масках, перчатках, есть санитайзеры и запас питьевой воды. При этом социальная дистанция соблюдается несмотря на огромное количество наблюдателей», – добавил собеседник.

              По мнению эксперта, большое число наблюдателей положительно сказывается на соблюдении процедуры голосования.

              «По этой же причине фиксируется незначительное количество нарушений. В основном – это попытки двойного голосования. Они происходят в том случае, если информация об уже проголосовавших поступает на другие участки недостаточно быстро. Кроме того, некоторые председатели комиссий не всегда сверяются со списками, где отмечены ранее проголосовавшие», пояснил политолог.

              «Но таким случаев – единицы, потому на легитимность голосования они не влияют», – заключил Матвейчев.

              Напомним, общероссийское голосование по поправкам к Конституции проходит в России с 25 июня по 1 июля. Средняя явка по России на 11.00 мск составила 56,28%. Итоговая явка на онлайн-голосовании превысила 93%.

              За голосованием наблюдают более 526 тыс. граждан, в том числе – представили оппозиционных организаций.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............