Поляки вообразили себе совершенно невозможный сценарий отношений с Украиной и действовали на основании созданной ими самими химеры. А киевские правители повели себя в отношении своих польских покровителей так, как от них стоило ожидать, – стали публично оскорблять и унижать.4 комментария
Украинские военные сожгли храм с мирными жителями в Константиновке
Боевики ВСУ в Константиновке сожгли храм с мирными жителями
Боевики ВСУ целенаправленно устроили пожар в храме Константиновки (ДНР), где в тот момент пытались спастись от обстрелов мирные жители, рассказал эвакуированный житель города Максим Плюшко.
«Просто уничтожают. Вот мы сидели в храме. Ничего святого нет: подожгли храм в два часа ночи. Там люди», – передает ТАСС слова очевидца.
По словам Плюшко, в здании находились 19 человек. В настоящее время известно, что шестерых из них уже удалось эвакуировать в безопасное место.
Как писала газета ВЗГЛЯД, жертвами атак ВСУ с 2014 года стали почти 10 тыс. жителей ДНР. Боевики ВСУ расстреляли родителей спасенных из Родинского детей, они также обстреляли подвалы с мирными жителями в Родинском.