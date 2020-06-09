В Лондоне решили проверить памятники и названия улиц на связь с рабством

Мэр Лондона Садик Хан заявил о создании в городе специальной комиссии, которая оценит актуальность памятников, объектов уличного искусства и названий улиц. По словам градоначальника, многие памятники могут быть связаны с историей рабства.

Хан отметил в интервью телеканалу Sky News, что антирасистские акции под лозунгом Black Lives Matter привлекли внимание к лондонским памятникам, связанным с Викторианской эпохой.

«Нам не следует увековечивать память людей, которые были рабовладельцами», – заявил мэр, передает «Интерфакс».

Градоначальник призвал отразить в названиях улиц и памятников достижения всех, кому британская столица обязана тем, что у нее есть.

Хан предложил создать несколько новых культурных объектов: памятник мигрантам, участвовавшим в восстановлении послевоенного Лондона, национальный музей рабства и мемориал, посвященный англо-сикхским войнам.

Напомним, тысячи человек вышли на улицы британских городов, чтобы выразить поддержку чернокожему населению и выступить против угнетения по расовому признаку. Манифестации проходят вопреки призывам властей королевства не устраивать массовых мероприятий в условиях пандемии.

Протесты в Лондоне начались еще 31 мая. Акции прошли также в Амстердаме. Немецкий политолог Александр Рар в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что в Европе нарастает протестная активность.

Акции протестов в США спровоцированы гибелью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Беспорядки в нескольких штатах сопровождаются актами мародерства, поджогами и грабежами. Президент США Дональд Трамп назвал происходящее «актами терроризма», санкционировал участие в подавлении беспорядков Национальной гвардии США.

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