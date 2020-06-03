Немецкий эксперт: В Европе растет протестная активность

«Тенденция к росту протестной активности нарастает. Думаю, в этом плане в Европе все только начинается», – заявил газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, комментируя массовые акции протеста во Франции, Британии и Нидерландах из-за полицейского насилия на фоне беспорядков и погромов в США.

«Полицейское насилие в странах Европы обычно проявляется только во время настоящих беспорядков, когда протестующие начинают поджигать машины и грабить магазины. Это не чисто американская проблема, такое периодически случается и в Европе с 1968 года. Недавние протесты «желтых жилетов» во Франции тому пример», – напомнил Александр Рар.

«Майдан на Украине, кстати, тоже превратился в вооруженный конфликт лишь после того, как якобы «мирные протестующие» в Киеве начали атаковать правоохранителей с оружием в руках. И я не исключаю, что нечто подобное может сегодня случиться в США или Европе», – добавил собеседник.

«Нужно понимать, что происходящее также подстегивается СМИ. Трансляции протестов и публикации кадров жестких действий полиции провоцируют еще большее желание присоединиться к беспорядкам. Потому в США полицейские не придумали ничего лучше, чем применить силу к журналистам», – пояснил эксперт.

«Что касается причин протестов в США и некоторых городах Европы – очевидно, что они связаны не только со смертью афроамериканца Джорджа Флойда. Вызванный коронавирусом экономический кризис повлиял на размах беспорядков. Люди в страхе от резких изменений в своей жизни», – считает Рар.

«Думаю, после выступлений в Британии, Нидерландах и Франции следующей точкой, где могут вспыхнуть протесты, окажется Италия. Эта страна больше остальных пострадала из-за кризиса, и она в числе первых принимает мигрантов на своей территории», – предположил политолог.

«Что касается Германии – здесь правительство предпринимает беспрецедентные меры для поддержки населения, чтобы снизить напряженность. При этом в Берлине все равно было несколько демонстраций из-за якобы ущемления гражданских прав людей во время карантина», – отметил эксперт. «Но тенденция к росту протестной активности все равно нарастает. Думаю, в этом плане в Европе все только начинается», – резюмировал Рар.

Накануне массовые акции против полицейского насилия вспыхнули сразу в нескольких городах Франции. Беспорядки были вызваны публикацией новых отчетов о причинах смерти темнокожего молодого человека Адама Траоре после его задержания полицией в июне 2016 года. Несмотря на запрет массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса, в демонстрации приняли участие более 20 тысяч человек, сообщает Deutsche welle. Парижская демонстрация переросла в столкновения с полицией. Стражи порядка применили слезоточивый газ и резиновые пули.

Ранее аналогичные акции протеста прошли в Лондоне и Амстердаме.

Напомним, акции протестов в США спровоцированы гибелью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Демонстранты забрасывают полицейских пластиковыми бутылками, бросают петарды и камни, скандируя имя Флойда. Беспорядки, сопровождающиеся актами мародерства, поджогами и грабежами охватили несколько штатов. Дональд Трамп назвал происходящее «актами терроризма» и санкционировал участие в подавлении беспорядков Национальной гвардии США.

Газета ВЗГЛЯД писала, как убийства черных разрушают образ американской полиции, а эксперт Андрей Кортунов в комментарии отмечал, что насилие в Миннеаполисе говорит о глубоком расколе в США.

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