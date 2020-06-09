Власти Москвы заявили об устойчивости экономики столицы к серьезным стрессам

Экономика российской столицы продемонстрировала устойчивость к серьезным стрессам, среднесуточный оборот наиболее пострадавших от коронавируса отраслей экономики Москвы за первую неделю июня увеличился на 14,3%, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

«Работа в условиях серьезных ограничений стала для экономики Москвы настоящим стресс-тестом. По итогам первых шагов восстановления работы в очном режиме мы видим, что нам удалось заложить достаточный запас прочности: Москва, как экономическая экосистема и как один из мировых экономических центров, достойно проходит этот период. За счет диверсифицированной структуры экономики, своевременных мер поддержки правительства Москвы и максимальной открытости нам удалось оперативно вернуться к росту», – сказал Ефимов.

Вице-мэр привел данные оборота предприятий торговли и услуг в марте-мае 2020 года. «Впервые мы отмечаем рост этого сегмента: оборот в марте-мае 2020 года в сравнении с аналогичным периодом 2019 года вырос на 6,9%. Это означает, что мы отыграли падение периода самоизоляции», - подчеркнул Ефимов, передает РИА «Новости».

По его словам, в частности, в мае 2020 года увеличение среднесуточного оборота к предыдущему месяцу составило плюс 10,3% (плюс 7,8% май 2020 года к маю 2019 года).

Также он отметил, что на прошедшей неделе 1-7 июня наблюдалось оживление спроса, оборот предприятий торговли и услуг вырос на 3,2% к предыдущей неделе 25-31 мая. В сравнении с аналогичным периодом предыдущего года среднесуточный оборот увеличился на 20,1%. Розничная торговля так же за неделю с 1 по 7 июня по показателю «среднесуточный оборот» прибавила 16,7% по сравнению с предыдущей неделей. Оптовая торговля за тот же период нарастила среднесуточный оборот более чем на 30%.

«Сигналом позитивных изменений в экономике города стало восстановление наиболее пострадавших от введения ограничительных мер отраслей. Их среднесуточный оборот за неделю 1-7 июня увеличился на 14,3% к предыдущей неделе (25-31 мая)», – сказал вице-мэр.

По словам Ефимова, доля МСП в общем обороте выросла на 2,1 п.п. и составила 18,8%.

В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин отменил введенные весной из-за эпидемии коронавируса ограничения. Со вторника в столице прекратили действие режим самоизоляции и пропускной режим. Между тем вирус в городе полностью не побежден и мировой опыт говорит об риске нового всплеска заболеваемости именно после отмены карантина.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, вовремя ли власти Москвы сняли ограничения и как избежать их введения вновь.