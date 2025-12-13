Умер петербургский художник Геннадий Устюгов

Tекст: Алексей Дегтярёв

О смерти художника-нонконформиста Геннадия Устюгова сообщил Константин Ставров, передает «Газета.Ru» со ссылкой на «Собака.ru».

Устюгову было 88 лет, обстоятельства его смерти не сообщаются.

В разные периоды жизни Устюгов работал на различных рабочих специальностях – слесарем, сварщиком, маляром и грузчиком. Ему диагностировали шизофрению до достижения 50з-летнгего возраста, из-за чего он был вынужден выйти на пенсию.

С 2021 года художник проживал в психоневрологическом интернате №1 в Зеленогорске, где продолжал заниматься творчеством. В 2022 году он представил выставку в галерее Invalid House, а весной 2025 года показал новые работы на экспозиции в пространстве «Где бабуля?» на Средней Подьяческой улице.

Работы Устюгова находятся в коллекциях Эрмитажа, Русского музея, Музея Циммерли в США и у частных владельцев. Геннадий Устюгов родился в 1937 году в Токмаке Киргизской ССР. После поступления в художественный лицей Петербурга в 1955 году он был отчислен, но уже в 1974 году участвовал в известной выставке художников-нонконформистов в ДК имени Газа.

Он входил в Товарищество экспериментальных выставок и Товарищество экспериментального изобразительного искусства. Первая персональная выставка мастера состоялась в 1990 году в Музее городской скульптуры.

В конце ноября известный советский и израильский художник и поэт Михаил Гробман скончался в возрасте 86 лет в Тель-Авиве.