Исполком РФС утвердил регламент оставшейся части чемпионата и Кубка России

Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил регламент возобновления чемпионата и Кубка России по футболу, которые были приостановлены из-за коронавируса.

«Исполком РФС утвердил регламент возобновления РПЛ и Кубка России», – передает РИА «Новости» сообщение организации.

Заседание исполкома РФС состоялось во вторник в формате видеоконференции.

Кроме того, исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил календарь чемпионата и Кубка России нынешнего сезона, которые будут возобновлены после приостановки из-за пандемии коронавируса.

Напомним, 28 мая Роспотребнадзор разрешил проводить матчи чемпионата России по футболу со зрителями.



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