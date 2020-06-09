В работе Google и YouTube произошел сбой

Пользователи по всему миру сообщили о сбое в работе Google и YouTube, свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов.

По данным портала, сбои в работе начались около 7.08 (мск). Больше всего жалоб поступило с территории США.

Около 67% пользователей сообщили о сбое в поисковике Google, 32% не смогли авторизоваться в сервисах.

Также 62% пожаловались на невозможность воспроизвести видео на YouTube, у 32% не прогружается веб-страница.

Ранее в ряде стран мира произошел сбой в работе мессенджера Telegram.