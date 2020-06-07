В работе Telegram произошел глобальный сбой

В ряде стран мира произошел сбой в работе мессенджера Telegram, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Наиболее активно о неполадках сообщают пользователи из Белоруссии, Великобритании, Германии, Италии, Испании, Польши, Украины, Франции, а также США и Турции, передает ТАСС.

В России на сбои в работе мессенджера чаще жалуются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Уфы, Самары, Новосибирска, Иркутска, Краснодара и Нижнего Новгорода.

По информации сервиса Downdetector, у большинства пользователей (68%) возникли проблемы с подключением мессенджера к серверу, еще 28% сообщили о невозможности отправить или получить сообщения, 2% не смогли зайти в систему.

В свою очередь Telegram на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» подтвердил проблемы с доступом к мессенджеру. Работа мессенджера была восстановлена через несколько минут.

Напомним, в апреле 2019 года Госдума одобрила в основном чтении законопроект о безопасной и устойчивой работе Рунета. Документ направлен на защиту устойчивой работы интернета в России в случае возникновения угрозы его функционирования из-за рубежа.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД