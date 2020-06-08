Составлен рейтинг стран по доступности газа для населения

Россия вошла в число стран, где жителям приходится платить за газ меньше всего. Также в лидерах рейтинга оказались Казахстан, Люксембург и Великобритания.

Первое место по доступности газа для населения занял Казахстан, среднестатистический житель которого на свою среднемесячную зарплату может приобрести в месяц 8,8 тыс. кубометров газа, свидетельствуют результаты исследования экспертов РИА Рейтинг.

Второе место занял Люксембург с 8,3 тыс. кубометров. На третьем месте оказалась Россия. Жители РФ на свои средние зарплаты могут купить около 6,5 тыс. кубометров газа, передает РИА «Новости».

Наименьший объем газа имеют возможность приобрести жители Молдавии. На средний заработок здесь можно купить немногим больше 1 тыс. кубометров, что в восемь раз меньше, чем в лидирующем Казахстане.

Цены на газ в Молдавии по европейским меркам невысокие, однако при этом в стране очень низкий уровень зарплат. Помимо Молдавии среди аутсайдеров находятся также Болгария и Сербия. В этих странах жители могут приобрести менее 1,3 тыс. кубометров газа в месяц.

Эксперты для оценки стоимости газа проанализировали цены на голубое топливо в пересчете на российскую национальную валюту. Выяснилось, что для жителей Казахстана газ обходится в 3,2 рубля за кубометр, для россиян – в 6,3 рубля за кубометр.

Третье место занимает Белоруссия, где газ дороже, чем в России, на 3,3 рубля. В первую пятерку по дешевизне газа входят также Украина и Турция.

Из-за низких зарплат Украина занимает только 14 место в Европе по количеству газа, которое может позволить себе средний житель страны.

Самый дорогой газ приобретают жители Швеции. В пересчете на российскую валюту кубометр голубого топлива местным потребителям обойдется в 95,6 рубля.

Далее в рейтинге по дороговизне газа следуют Испания, Нидерланды и Италия. В этих странах кубометр газа стоит более 75 рублей. Большинство стран с высокими ценами на газ нацеливаются на увеличение потребления дорогой «зеленой» энергии.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поручил правительству поэтапно завершить газификацию регионов к 2024 году и 2030 году с установлением соответствующих целевых показателей.