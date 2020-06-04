Путин дал поручение по завершению газификации регионов

Президент России Владимир Путин поручил правительству поэтапно завершить газификацию регионов к 2024 году и 2030 году с установлением соответствующих целевых показателей, сообщили в Кремле.

«Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации при участии ПАО «Газпром» и других заинтересованных организаций данной сферы деятельности обеспечить: поэтапное завершение газификации к 2024 году и 2030 году с установлением соответствующих целевых показателей на основе актуализации и утверждения региональных программ», – говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Доклад поручено подготовить до 1 октября 2020 года, далее – один раз в квартал. Ответственными назначены премьер Михаил Мишустин, главы регионов и глава Газпрома Алексей Миллер.

2 марта спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила закрепить базовые положения и условия подключения населения к газу законодательно. Она предложила в том числе разработать механизм формирования цены на подключение с учетом финансовых возможностей людей.