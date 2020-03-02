Матвиенко предложила закрепить базовые условия подключения населения к газу

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила закрепить базовые положения и условия подключения населения к газу законодательно, разработав в том числе механизм формирования цены на подключение с учетом финансовых возможностей людей.

Во время парламентских слушаний по теме газификации в российских регионах с главой Минэнерго Александром Новаком она заметила, что в этой сфере сдерживающим фактором является «высокая стоимость технологического подключения к газораспределительным сетям для населения», которая иногда оказывается в несколько раз выше средней зарплаты по региону, передает ТАСС.

«Для решения этой проблемы необходимо разработать и предложить конкретный прозрачный механизм формирования цены на подключение к газу, который должен учитывать финансовые возможности граждан. Базовые положения и условия следует закрепить законодательно, это поможет исключить случаи, когда гражданам объявляют фантастические суммы за подключение, а после жалоб в региональные тарифные комиссии цена волшебным образом снижается в несколько раз», – сказала Матвиенко.

По ее словам, еще одна причина «пробуксовок» в газификации – «рассинхронизация работ по доведению газа до конечного потребителя». Газопровод до границ населенных пунктов зачастую построен, но руководство региона не выполняет обязательства по строительству газораспределительных сетей.

«Во многих субъектах Федерации до сих пор нет соответствующих программ действий. К началу прошлого года их приняли только в 38 регионах. Это, с одной стороны, зона ответственности регионов, руководителей субъектов, но, с другой стороны, они же не враги развитию своего региона, у них реально просто нет средств для строительства газораспределительной сети. Может быть, все-таки подумать, и все газовые сети, не только газопроводы, но и газораспределительные сети, передать в одни руки, передать газовым компаниям», – подчеркнула спикер Совфеда.

Она добавила, что нужно выработать совместно с руководством региона дорожные карты по наращиванию темпов газификации.

По ее данным, на начало 2019 года уровень газификации в стране с 2005 году удалось увеличить всего лишь на 15% - до 68,6%, причем в сельской местности показатель значительно ниже: 59,4%. В ряде регионов цифры еще хуже – если в Южном федеральном округе уровень газификации превышает 89%, в Северо-Кавказском федеральном округе – 95%, то в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах эти цифры составляют около 9% и 11% соответственно.

Новак, в свою очередь, заявил, что уровень газификации в России нужно увеличить с 70% до 83%, а более сильный рост уже не нужен.

«Можно достичь уровня газификации – почти 83% и это увеличит реализацию газа на внутреннем рынке не менее чем на 30 млрд кубометров в год. Почему именно 83%, а не 100%? 83% если исходить из общей структуры топливного энергетического баланса. То есть оставшиеся 17% это другие виды источников горячего водоснабжения и так далее», – сказал он.

Сейчас, сказал он, уровень газификации составляет около 70%, а в год рост составляет около 1%.

«Мы получаем много обращений от субъектов РФ, есть запрос общества на более активное использование газа в бытовых и промышленных целях», – добавил он.

По его мнению, для ускорения темпов газификации нужно развивать магистральную инфраструктуру, выработать механизмы минимизации стоимости и сроков подключения к сетям газоснабжения. Для этого до 2030 года нужно будет выделить около 2 трлн рублей, из которых 634 млрд рублей – на строительство межпоселковых газопроводов, 776 млрд рублей – внутрипоселковых и уличных сетей.

В октябре президент Владимир Путин поручил изучить возможность использования материнского капитала для оплаты газификации жилья и подключения к водоснабжению.