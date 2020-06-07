В результате стрельбы в Москве пострадал один человек

Один человек пострадал в результате стрельбы, открытой неизвестным из окна жилого дома в Москве, сообщили в ГУ МВД по городу.

Источник ТАСС сообщил, что «стрелявший из окна дома ранил сотрудника полиции». Кроме того, по его словам, «в ногу ранили прохожего». Как заявил источник, мужчина, который открыл стрельбу, по предварительным данным, «имеет психические заболевания».

В пресс-службе столичного главка МВД сообщили, что эта «информация не соответствует действительности», при «стрельбе пострадал один человек». Источник РИА «Новости» заявил, что «гражданин в состоянии алкогольного опьянения выстрелил в прохожего», тот «ранен, его сейчас госпитализируют».

Открыто уголовное дело о покушении на убийство и хулиганстве, сообщила представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова. На месте работают сотрудники МВД и Росгвардии.

Напомним, стрельба произошла на улице Строителей.