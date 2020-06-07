Мужчина устроил стрельбу из окна жилого дома в Москве

В Москве мужчина открыл стрельбу из окна жилого дома, сообщили в ГУ МВД по городу.

Сообщение о стрельбе поступило около 22.18 мск. Сообщается, что неизвестный выстрелил несколько раз из неустановленного оружия, передает РИА «Новости».

Стрельба произошла на улице Строителей, передает ТАСС.

На место прибыли полицейские, передает «Интерфакс».