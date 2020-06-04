В Москве ввели новый тип пропусков

Для получения услуги в МФЦ москвичам необходимо получить разовый пропуск, их количество не ограничено, следует из указа мэра Москвы.

«Для передвижения по территории города Москвы с использованием любых видов транспорта в целях получения государственных и иных услуг в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных услуг на территории города Москвы оформляется цифровой пропуск сроком на один календарный день без ограничения количества пропусков в течение календарной недели», – передает РИА «Новости» текст указа.

Кроме того, с 5 июня возобновляется работа центров информирования по переселению в рамках программы реновации, следует из указа.

МФЦ открыты в Москве с 25 мая. Мэр Сергей Собянин при этом выступил за то, чтобы научить пожилых людей пользоваться онлайн услугами.