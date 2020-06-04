«Молодежка ОНФ» продолжает помогать пострадавшим от паводков в Иркутской области

Команда «Молодежки ОНФ» продолжает помогать жителям подтопленных территорий Иркутской области добиваться положенных выплат и компенсаций за поврежденные дома.

Организация подключилась к решению проблем с получением сертификатов за поврежденные дома. Кроме того, возникали вопросы с получением одного млн рублей для семей, в которых воспитываются пять и более детей, говорится в пресс-релизе организации, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

«Очень приятно видеть, что твоя работа приносит реальный результат. По началу, когда мы заходили работать в селах, жители не верили нам. Они никому не верили. А теперь мы приезжаем к ним, как к родным. Они получают выплаты и сертификаты, переезжают в новое благоустроенное жилье и знают, что мы их не бросим и в дальнейшем», – сказал заместитель руководителя исполкома ОНФ Игорь Кастюкевич.

В частности, в поселке Соляная Тайшетского района выплату в один млн рублей и сертификат на покупку нового жилья получила семья Евгении Фирсенко. Супруги воспитывают пять приемных детей, однако им по началу отказывали в выплате, поскольку по бумагам собственником дома является супруг, а опекуном детей – Евгения.

Аналогичная история произошла у социального работника из Соляной Анны Трушниковой. Она воспитывает детей одна, муж пропал в тайге. Ее дом затопило одним из первых, однако межведомственная комиссия посчитала его пригодным для проживания. Повторное проведение экспертизы, на котором настаивали юристы «Молодежки ОНФ» доказало аварийность жилья. Женщина с детьми получили сертификат, приобрели дом в Тайшете и в ближайшее время переедут туда.

Семье Людмилы Мазниковой из деревня Паберега Тулунского района отказывали в получении сертификата из-за ошибки в одной букве населенного пункта. В прописке детей населенный пункт Паберега значился деревней, а у нее с мужем – селом. На сегодняшний день Мазниковы приобрели новое жилье в Тулуне и готовятся к переезду.

Еще одна история касается ветерана Великой Отечественной войны Марии Симоновой из поселка Гадалей. Сын перевез ее в квартиру, которую приобрели в Тулуне на средства от сертификата. Получение выплаты стало возможно после активного участия в жизни ветерана «Молодежки ОНФ».

Пенсионерка Елена Жертун из поселка Соляная после получения сертификата переехала в Красноярск. У нее было немало проблем с признанием дома не пригодным для проживания, однако «Молодежка ОНФ» настояла на проведении повторной экспертизы дома.

В ближайшее время «Молодежка ОНФ» еще раз посетит пострадавшие деревни и села, чтобы помочь разобраться жителям с проблемами.

«Мы никогда не опирались на общие данные или статистику по выплатам или иным видам компенсаций пострадавшим. Для нас все просто – если хотя бы у одного жителя остаются проблемы, которые он не может решить в одиночку, мы будем приезжать и включаться в решение», – заявил заместитель руководителя исполкома ОНФ Игорь Кастюкевич.

Напомним, в 2019 году команда «Молодежки ОНФ» оперативно включилась в помощь после масштабного наводнения в Иркутской области. Специальные отряды работали в подтопленных территориях. Бригады юридической помощи «Молодежки ОНФ» проводили в Иркутской области масштабный мониторинг в качестве общественного контроля за исполнением поручений президента по выплатам пострадавшим и проведению ремонтно-восстановительных работ.