В Оренбуржье завели дело о халатности после изъятия детей из семьи

Прокуратура Оренбургской области завела уголовное дело по статье о халатности против органов опеки, после того как стало известно, что чиновники без постановления суда изъяли четверых детей из многодетной семьи в поселке Тюльпанный.

«Следственные органы региона возбудили дело о халатности против должностных лиц органов опеки района после изъятия детей из многодетной семьи, прокуратура Домбаровского района взяла расследование дела под контроль», – сообщили РИА «Новости» в прокуратуре Оренбургской области.

История в Оренбургской области получила широкую огласку после публикации видеозаписи, на которой видно, как в частном доме люди в форме силой забирают четверых детей у сопротивляющейся матери.

Полиция сообщала, что детей забрали для оказания медицинской помощи, а следственные органы поясняли, что дом, который семья купила на материнский капитал, в аварийном состоянии и угрожает жизни и здоровью малышей.

Уполномоченный по правам человека в России Анна Кузнецова заявила, что эти меры избыточны, и пообещала, что не допустит повторения подобной истории.

В свою очередь губернатор Денис Паслер заявил, что за семьей закрепят специального работника, который будет помогать в создании жилищных условий и в трудоустройстве отца семейства.