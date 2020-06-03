Турция сообщила о сотрудничестве с Россией в клиническом испытании вакцин

Турция и Россия совместно работают в области клинического испытания вакцин от коронавируса, сообщил глава турецкого минздрава Фахреттин Коджа.

«Мы знаем, что работа над исследованием вакцины, в частности в сфере ее испытания на животных, завершилась», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на «Акшам».

Министр подчеркнул важность клинического испытания вакцины. Он отметил, что нельзя ограничивать ее проверку лишь одной страной.

Накануне Коджа сообщил, что Россия и Турция будут совместно разрабатывать лекарства и вакцины от нового коронавируса.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД